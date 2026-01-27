Cómo es la rutina de pilates con ejercicios que tonifican y ejercitan el cuerpo
Descubrí la rutina de pilates corta ideal para hacer en casa, diseñada por una experta, ayuda a tonificar, fortalecer y cuidar el cuerpo.
Dentro del mundo del fitness y la salud, el pilates se consolida como una opción ideal para quienes buscan tonificar el cuerpo a partir de los 45 sin recurrir a pesas ni entrenamientos de alto impacto. Otro de sus grandes beneficios es el impacto positivo sobre la columna y la espalda, zonas especialmente sensibles a partir de esta etapa.
Este método trabaja con el peso corporal y, en algunos casos, con aparatos de muelles que acompañan el movimiento, cuidan las articulaciones y reducen el riesgo de lesiones, a la vez que ayudan a definir la musculatura sin aumentar su volumen.
La práctica constante de pilates permite mantener la masa muscular, mejorar la fuerza, la flexibilidad y la agilidad, y lograr una postura más equilibrada. Además, favorece la circulación sanguínea, estimula el drenaje linfático y contribuye a corregir desequilibrios corporales, aspectos clave para sostener un buen estado físico con el paso del tiempo.
Al reforzar la musculatura cervical y lumbar de forma segura, el pilates ayuda a prevenir dolores vinculados al estrés y a las malas posturas, y puede complementarse con actividades de cardio de bajo impacto para un entrenamiento más completo y sostenible.
Los ejercicios de pilates para tonificar
Estos son los ejercicios recomendados para tonificar todo el cuerpo a partir de los 45, ideales para hacer en casa y trabajar la musculatura de manera integral:
- Elevación pélvica: Fortalece glúteos y muslos y ayuda a estabilizar la pelvis. Se realiza acostado boca arriba, con rodillas flexionadas y elevando la pelvis de forma progresiva y controlada.
- Plancha con empuje de talón: Trabaja el core, la espalda, los hombros y los glúteos. Desde la posición de plancha, se eleva una pierna y se empuja el talón hacia atrás y adelante manteniendo el cuerpo alineado.
- Flexiones controladas: Refuerzan brazos, hombros, pecho y centro de energía. Se parte de una posición erguida, se articula la columna hasta llegar a la plancha, se realizan flexiones y se vuelve a la posición inicial.
- Entrecruzado abdominal: Apunta a los abdominales y la cintura, sumando rotación del torso y extensión de piernas para mejorar fuerza y movilidad.
- Sentarse en la pared: Fortalece cuádriceps, caderas y rodillas, y mejora la alineación corporal. Se desliza la espalda por la pared hasta formar un ángulo de 90° con las rodillas y se sostiene la posición.
- Ejercicio extra: elefante: Mejora la movilidad general, estira isquiotibiales y fortalece brazos, piernas y caderas mediante desplazamientos alternados de manos y pies.
