Cómo preparar la mejor salsa de tomate con pocos ingredientes
Conocé el secreto para mejorar tu salsa de tomate para pizza y pastas con trucos simples avalados por especialistas, ideales para potenciar sabor en casa.
Un truco casero que transforma cualquier salsa de tomate en un verdadero manjar empieza por entender que, aunque la marinara parece sencilla, cada detalle cuenta. Esta base emblemática de la cocina italiana es esencial en platos como la pizza y la pasta, pero para lograr que su sabor destaque hay que ir más allá de simplemente triturar tomates.
La elección de ingredientes frescos y de calidad, el control de la cocción y la combinación precisa de hierbas y condimentos son factores que determinan si la salsa será apenas buena o inolvidable.
El truco de la salsa perfecta
Lograr una salsa de tomate equilibrada no es cuestión de magia, sino de respetar algunos principios básicos que usan los cocineros italianos desde siempre.
Con pocos ingredientes y sin atajos, se puede conseguir una base ideal para pizza o pasta, con sabor intenso y textura justa. Acá te compartimos el paso a paso para una salsa de tomate perfecta:
- Tomates de primera: Elegí tomates frescos, maduros y carnosos. Si usás enlatados, que sean de buena marca y naturales, sin aditivos. La base define todo.
- Aceite de oliva y ajo fresco: Calentá un chorrito de aceite de oliva a fuego medio y dorá suavemente ajo natural, evitando que se queme para que no se amargue.
- Incorporá los tomates y bajá el fuego: Sumá el tomate triturado o picado y cociná a fuego lento. El hervor suave permite que los sabores se concentren y la salsa adquiera cuerpo.
- Condimentos estratégicos: Agregá albahaca fresca al final de la cocción y sal a gusto. Evitá hierbas secas, ajo en polvo o ingredientes demasiado salados que rompan la armonía.
- Equilibrá la acidez: Si el tomate es muy ácido, una pizca de azúcar o un chorrito extra de aceite de oliva ayuda a suavizar la salsa sin perder su sabor natural.
- Cocción paciente: Dejá que la salsa se cocine entre 25 y 35 minutos, removiendo de vez en cuando. La paciencia asegura una textura espesa, brillante y con sabor intenso.
Este truco casero funciona como base universal: simple, sabroso y fiel al sabor original del tomate. Ideal para levantar cualquier pizza o pasta sin complicarse de más.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario