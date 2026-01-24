Cómo preparar la mejor salsa de tomate y con pocos ingredientes

Para alcanzar la consistencia ideal, los expertos recomiendan controlar la acidez del tomate, priorizar ingredientes frescos y cuidar el tiempo de cocción. El equilibrio surge al combinar tomate, aceite de oliva, ajo y, opcionalmente, otros vegetales o especias según el gusto personal. Esta base realza cualquier pizza artesanal o plato de pasta.

Si bien cada cocinero puede ajustar la receta a su estilo, seguir estos consejos garantiza una salsa de tomate con el auténtico sabor mediterráneo: priorizar frescura, evitar condimentos que opaquen el sabor original y cuidar la cocción son los pasos esenciales para triunfar en la cocina, incluso con preparaciones simples.