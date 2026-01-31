México en Buenos Aires: los dos lugares en para comer tacos para chuparse los dedos

Embed - Tacos & Burros Comida Mexicana en Instagram: "Semana en Tacos Arranca la semana y en Tacos Te esperamos . EEUU 501, SAN TELMO, Buenos Aires Podés ver nuestra ubicación en el LINK DE BIO . Te esperamos Lunes a Jueves de 17 a 01 Viernes de 18 a 01 Sabados y Domingos de 13 a 01 Tacos y Burros Argentina Estamos en Estados Unidos 501 Esquina Bolivar, San Telmo . @nasty.estudio #MEXICANOSENARGENTINA #tacosyburros #comidamexicana #mexico #tacosmexicanos #mexicanfood #food #mexican #santelmo #tacosas #birra #cerveza #pinta" View this post on Instagram

Las especialidades de "No Mames Wey"

Dentro del mapa de restaurantes en Buenos Aires con impronta mexicana, No Mames Wey ya juega en primera. Con sucursales repartidas por la Ciudad y el conurbano, la cadena logró expandir la cultura del taco mexicano a distintos barrios sin resignar identidad ni fidelidad a las recetas originales.

La carta es extensa y tentadora, con clásicos como nachos, burritos, enchiladas, quesadillas y chilaquiles, además de postres tradicionales como el infaltable tres leches. Sin embargo, el gran protagonista sigue siendo el taco, siempre preparado con tortillas de maíz, un detalle clave para el sabor auténtico.

Entre los más elegidos aparecen los tacos al pastor con cerdo adobado, la cochinita pibil, la tinga de pollo, las carnitas con cerdo y panceta, la birria de ternera y una versión bien local con vacío y hierbas. También hay opciones veganas, pensadas para quienes buscan una alternativa plant based sin resignar intensidad. Con locales en Palermo, Barrio Chino, San Telmo, Villa Crespo, Devoto y Moreno, No Mames Wey confirma que los tacos ya son parte del ADN gastronómico porteño.