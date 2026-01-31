México en Buenos Aires: los dos lugares en para comer tacos para chuparse los dedos
La fiebre por los tacos también conquistó la gastronomía porteña: entre recetas y giros creativos, dos restaurantes de Buenos Aires acercan la cocina mexicana.
En Buenos Aires, los tacos dejaron de ser una moda pasajera y ya forman parte de la gastronomía porteña, con propuestas que respetan la tradición mexicana y explotan de sabor. Para quienes buscan dónde comer en algo distinto, picante y con identidad, los tacos son una apuesta segura.
Aunque se pueden hacer en casa, son los restaurantes especializados los que marcan la diferencia, desde espacios clásicos en San Telmo hasta cadenas que se expanden por distintos barrios.
Las especialidades de "Tacos & Burros"
En pleno San Telmo, Tacos & Burros se convirtió en un clásico para quienes buscan dónde comer en Buenos Aires tacos con auténtico sabor mexicano. El local, ubicado en Estados Unidos 501, ofrece un menú amplio, abundante y con precios accesibles, que suma burritos, tortas, totopos y ensaladas como complemento ideal.
Las grandes estrellas son los tacos mexicanos, servidos en tortilla de trigo y acompañados con tomate, cebolla y cilantro. La carta propone opciones de pollo, carne vacuna, cerdo al pastor, chorizo, camarones, versiones vegetarianas y el tradicional al alambre, que combina carne, verduras y queso.
La experiencia se completa con una barra bien equipada, donde no faltan cervezas artesanales, margaritas, tequilas y aguas mexicanas. El lugar abre de lunes a jueves de 17 a 1, los viernes de 18 a 1 y los sábados y domingos desde las 13 hasta la 1, ideal para almuerzos tardíos o cenas con aire mexicano sin salir de la ciudad.
Las especialidades de "No Mames Wey"
Dentro del mapa de restaurantes en Buenos Aires con impronta mexicana, No Mames Wey ya juega en primera. Con sucursales repartidas por la Ciudad y el conurbano, la cadena logró expandir la cultura del taco mexicano a distintos barrios sin resignar identidad ni fidelidad a las recetas originales.
La carta es extensa y tentadora, con clásicos como nachos, burritos, enchiladas, quesadillas y chilaquiles, además de postres tradicionales como el infaltable tres leches. Sin embargo, el gran protagonista sigue siendo el taco, siempre preparado con tortillas de maíz, un detalle clave para el sabor auténtico.
Entre los más elegidos aparecen los tacos al pastor con cerdo adobado, la cochinita pibil, la tinga de pollo, las carnitas con cerdo y panceta, la birria de ternera y una versión bien local con vacío y hierbas. También hay opciones veganas, pensadas para quienes buscan una alternativa plant based sin resignar intensidad. Con locales en Palermo, Barrio Chino, San Telmo, Villa Crespo, Devoto y Moreno, No Mames Wey confirma que los tacos ya son parte del ADN gastronómico porteño.
