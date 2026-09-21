Cómo se verían 10 ídolos del fútbol argentino luciendo la camiseta de su rival, según la IA

El clásico de Avellaneda ofrece otros dos cruces. Por un lado aparece Ricardo Bochini con la camiseta de Racing, pese a que su trayectoria quedó históricamente asociada a Independiente. En sentido contrario, la inteligencia artificial muestra a Lisandro López vestido con los colores del Rojo, alejándolo visualmente de la camiseta de Racing con la que se convirtió en referente.

Otro de los enfrentamientos históricos del fútbol argentino es el que protagonizan San Lorenzo y Huracán. En este caso, Leandro "Pipi" Romagnoli aparece con la camiseta del Globo, mientras que René Houseman fue recreado utilizando los colores de San Lorenzo.

La rivalidad rosarina tampoco quedó afuera. La IA imaginó a Ángel Di María con la camiseta de Newell's, pese a su fuerte identificación con Rosario Central. A su vez, Maximiliano Rodríguez aparece vestido con la camiseta del Canalla, cambiando los colores con los que quedó estrechamente relacionado a lo largo de su carrera.

Finalmente, las imágenes también alcanzan al clásico de La Plata. Juan Sebastián Verón fue recreado con la camiseta de Gimnasia, el máximo rival de Estudiantes, club con el que mantiene una histórica identificación.

El último protagonista es Guillermo Barros Schelotto, a quien la inteligencia artificial muestra con la camiseta de Estudiantes de La Plata pese a su vínculo futbolístico con Gimnasia.

De esta manera, las diez recreaciones plantean imágenes inusuales para los seguidores de cada equipo y muestran una de las posibilidades que ofrecen las herramientas generativas: modificar digitalmente elementos asociados a figuras conocidas y construir escenarios ficticios que nunca ocurrieron en la realidad.