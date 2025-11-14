Cómo son los ejercicios para tener un abdomen fuerte y envidiable

Los entrenadores personales coinciden en que fortalecer el abdomen es clave para la salud y que no alcanza con repetir abdominales clásicos sin estrategia. Las rutinas más efectivas combinan ejercicios isométricos, movimientos que desafían la estabilidad y trabajo en distintos planos para activar todo el core, incluyendo el recto abdominal, los oblicuos y el transverso.