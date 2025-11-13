La clave para adelgazar quemando grasa sin perder músculo

El ejercicio de fuerza, como el entrenamiento con pesas, evita la pérdida de músculo durante la dieta y estimula su crecimiento. Esto se traduce en un cuerpo más fuerte, con mayor resistencia y menor riesgo de lesiones o enfermedades metabólicas.

Además, la actividad física tiene un impacto más que positivo en la salud emocional: el movimiento libera tensiones, mejora el estado de ánimo y ayuda a manejar el estrés.