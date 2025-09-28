Comparativa de los nuevos modelos de iPhone para este año
La nueva generación de celulares premium ya está en el país y los modelos insignia comenzaron la competencia entre ellos.
Cada mes de septiembre, Apple hace la presentación de sus nuevos iPhone oficiales. La empresa de la ‘manzana mordida’ renovó el diseño de sus smartphones y ofreció una presentación que no dejó indiferente a nadie.
En este contexto, queremos realizar a continuación una comparativa profunda entre dos pesos pesados de la industria: el recientemente lanzado iPhone 17 Pro Max y su hermano más cercano, el iPhone 16 Pro Max.
Ambos modelos comparten ciertas características, pero las diferencias en diseño, rendimiento y autonomía podrías inclinar la blanca para hacia el más reciente…
Características y precios de los modelos
Apple ha decidido romper con la línea continuista de los últimos tres años. El iPhone 17 Pro Max presenta un módulo de cámaras más ancho que recorre la parte superior trasera y una línea rectangular que enmarca la batería MagSafe. Además, abandona el titanio aeroespacial del iPhone 16 Pro Max para adoptar aluminio y vidrio, lo que le da un aspecto más fresco y moderno.
En cuanto a colores, el iPhone 16 Pro Max estaba disponible en titanio blanco, negro, natural y desierto, mientras que el iPhone 17 Pro Max llega en plata y estrena los tonos naranja cósmico y azul oscuro.
Pantalla y procesador: potencia y fluidez
Ambos modelos mantienen un panel OLED de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 1 a 120 Hz, alcanzando 3.000 nits de brillo máximo en exteriores. Sin embargo, el salto de potencia es notable: el iPhone 16 Pro Max integra el chip A18 Pro con 8 GB de RAM, mientras que el iPhone 17 Pro Max estrena el A19 Pro y sube a 12 GB de RAM, ofreciendo mayor capacidad para multitarea y tareas exigentes.
Autonomía y carga rápida
La batería es uno de los apartados donde más se nota la evolución. Según datos de Apple, el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 37 horas de reproducción de vídeo y 33 horas en streaming, con carga rápida al 50% en 20 minutos. El iPhone 16 Pro Max, en cambio, alcanza 33 y 29 horas respectivamente, y tarda 30 minutos en llegar al 50%.
Cámaras: más resolución y versatilidad
En fotografía, el iPhone 17 Pro Max incorpora una lente teleobjetivo de 48 MP y una cámara frontal de 24 MP, frente a los 12 MP frontales del iPhone 16 Pro Max. Ambos comparten lente principal y ultra gran angular de 48 MP, pero la mejora en resolución del teleobjetivo y la cámara frontal del modelo más nuevo es evidente para quienes priorizan la calidad de imagen.
Cuál conviene más
Si el presupuesto es un factor clave, el iPhone 16 Pro Max sigue siendo una opción sólida, con gran rendimiento y autonomía. Pero si buscas lo último en diseño, potencia, batería y fotografía, el iPhone 17 Pro Max representa un salto generacional que podría marcar la diferencia en el uso diario.
