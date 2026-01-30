Retrasan el despegue de Artemis II, la nueva misión de la NASA a la Luna: las razones

Sigue la cuenta regresiva para el lanzamiento

No obstante los inconvenientes climáticos, la cuenta regresiva de Artemis II sigue en marcha: los equipos técnicos siguen ultimando detalles en el cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, en Florida, donde los cuatro astronautas que participarán de la misión ya iniciaron la etapa final de preparación sanitaria.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen ya se encuentran en cuarentena dentro del llamado “programa de estabilización de salud”, el período de reclusión preventiva que busca minimizar cualquier riesgo de enfermedad que pueda afectar el cronograma de lanzamiento.

Durante esta etapa, la tripulación permanece en Houston y continúa con simulaciones de misión y controles médicos, en la previa al viaje al Centro Espacial Kennedy. Simultáneamente, los equipos de la NASA completan las verificaciones de los sistemas de energía mecánica, las líneas criogénicas y los motores del SLS en el marco de la preparación para el “ensayo general húmedo”, que simula el proceso completo de carga de combustible y cuenta regresiva, a realizarse el lunes próximo.

nave espacial artemis 1

Ese ensayo general permitirá cargar más de 2,5 millones de litros de propelentes criogénicos, ejecutar el conteo de lanzamiento y practicar la descarga segura del combustible sin astronautas a bordo, simulando encendidos, pausas y reinicios durante los últimos diez minutos del conteo final, hasta llegar a un despegue nocturno de prueba.

Además, en la nave Orion se están tomando nuevas muestras del sistema de agua potable luego de que los análisis iniciales mostraran niveles de carbono orgánico total más altos de lo esperado; también se realizan revisiones de los sistemas de control ambiental que protegen al cohete y a la nave.