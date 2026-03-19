Cuáles son las plantas de interior que la NASA recomienda tener en casa

Plantas de interior que purifican el aire

Según este estudio, hay varias especies que se destacan por su capacidad de absorción de contaminantes y su fácil adaptación a interiores:

Espatifilo (lirio de la paz)

Es una de las plantas más elegidas para interiores. Se adapta bien a la luz indirecta y aporta elegancia con sus flores blancas.

Potus

Muy resistente y fácil de mantener. Puede crecer en macetas o colgarse, lo que la hace ideal para distintos espacios del hogar.

Lengua de suegra (Sansevieria)

Perfecta para lugares con poca luz. Además, libera oxígeno durante la noche, lo que la vuelve ideal para dormitorios.

Palmera areca

Aporta un toque tropical y ayuda a mantener la humedad del ambiente. Es ideal para espacios amplios.

Aloe vera

Conocida por sus propiedades para la piel, también aparece en estudios vinculados a la calidad del aire en interiores.

Incorporar estas plantas en distintos ambientes del hogar no solo mejora la estética, sino que también contribuye a crear espacios más saludables y agradables para la vida diaria.