Cuáles son las plantas de interior que la NASA recomienda tener en casa
Un reconocido estudio de la NASA identificó especies capaces de mejorar la calidad del aire en espacios cerrados, algo clave en ambientes con poca ventilación.
En los últimos años, el interés por estas plantas creció notablemente, ya que representan una alternativa simple, natural y económica para generar entornos más saludables dentro de casas y oficinas.
Qué dice el estudio de la NASA
El informe, conocido como “Clean Air Study”, analizó cómo distintas plantas reaccionan frente a contaminantes presentes en ambientes interiores.
Durante los experimentos, los científicos colocaron plantas en espacios controlados para observar su capacidad de absorber sustancias químicas. Los resultados mostraron que algunas especies pueden reducir compuestos que suelen encontrarse en el hogar, provenientes de muebles, pinturas, productos de limpieza y textiles.
Entre los principales contaminantes detectados se encuentran:
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Benceno
Formaldehído
Xileno
Tricloroetileno
Amoníaco
Estos elementos pueden acumularse en ambientes cerrados y afectar la calidad del aire, por lo que incorporar plantas puede ayudar a mejorar el bienestar cotidiano.
Plantas de interior que purifican el aire
Según este estudio, hay varias especies que se destacan por su capacidad de absorción de contaminantes y su fácil adaptación a interiores:
Espatifilo (lirio de la paz)
Es una de las plantas más elegidas para interiores. Se adapta bien a la luz indirecta y aporta elegancia con sus flores blancas.
Potus
Muy resistente y fácil de mantener. Puede crecer en macetas o colgarse, lo que la hace ideal para distintos espacios del hogar.
Lengua de suegra (Sansevieria)
Perfecta para lugares con poca luz. Además, libera oxígeno durante la noche, lo que la vuelve ideal para dormitorios.
Palmera areca
Aporta un toque tropical y ayuda a mantener la humedad del ambiente. Es ideal para espacios amplios.
Aloe vera
Conocida por sus propiedades para la piel, también aparece en estudios vinculados a la calidad del aire en interiores.
Incorporar estas plantas en distintos ambientes del hogar no solo mejora la estética, sino que también contribuye a crear espacios más saludables y agradables para la vida diaria.
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