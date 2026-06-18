Los objetos olvidados más insólitos en autos de aplicación
Un informe reveló los objetos olvidados más comunes y los más extraños que dejaron los argentinos durante sus viajes en la aplicación de autos de aplicación.
Los usuarios de nuestro país suelen dejar una gran cantidad de artículos personales tras finalizar sus traslados. Un reciente informe detalló cuáles fueron los objetos olvidados con mayor frecuencia durante el año pasado en los vehículos solicitados a través de la reconocida aplicación de autos de alquiler
Los elementos más insólitos perdidos durante los Viajes
De acuerdo a las estadísticas del año 2025, el ranking estuvo encabezado por pertenencias clásicas como celulares, cámaras, llaves, billeteras y mochilas. Sin embargo, el listado también arrojó hallazgos verdaderamente sorprendentes y fuera de lo común.
Entre los artículos reportados más llamativos se destacaron 7 kilos de manteca, un peluche de capibara, apuntes de la facultad, un parante de atril y hasta una reposera. Además, las fechas con mayor cantidad de registros por pérdidas a nivel nacional fueron el Día de los Enamorados y el Día del Amigo.
El relevamiento de la aplicación de autos de alquiler mostró patrones curiosos según el día de la semana: los cargadores se extraviaron más los miércoles y sábados, las joyas los lunes y viernes, mientras que los anteojos lideraron los martes, jueves y domingos.
Pasos para recuperar tus pertenencias
El reporte oficial detalla que 9 de cada 10 elementos reportados logran volver a manos de sus dueños originales gracias a las herramientas digitales disponibles. Para facilitar el proceso de recuperación, los usuarios deben ingresar a su cuenta, seleccionar el trayecto y utilizar la opción de contactar al conductor por un artículo perdido.
Finalmente, cabe destacar que todas estas estadísticas de pertenencias perdidas corresponden a la reconocida firma Uber, la cual comenzó a operar de manera oficial en la Argentina en 2016 buscando acercar a las personas a sus destinos y ofreciendo rápidas soluciones tecnológicas ante imprevistos en cada viaje.
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