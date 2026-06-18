Los objetos olvidados más insólitos en autos de aplicación

Pasos para recuperar tus pertenencias

El reporte oficial detalla que 9 de cada 10 elementos reportados logran volver a manos de sus dueños originales gracias a las herramientas digitales disponibles. Para facilitar el proceso de recuperación, los usuarios deben ingresar a su cuenta, seleccionar el trayecto y utilizar la opción de contactar al conductor por un artículo perdido.

Finalmente, cabe destacar que todas estas estadísticas de pertenencias perdidas corresponden a la reconocida firma Uber, la cual comenzó a operar de manera oficial en la Argentina en 2016 buscando acercar a las personas a sus destinos y ofreciendo rápidas soluciones tecnológicas ante imprevistos en cada viaje.