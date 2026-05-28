Qué significa no tener amigos, según la psicología

Por eso, muchos expertos consideran que las relaciones humanas saludables funcionan como un importante factor de protección para la salud mental y física.

La ciencia del “olfato”: ¿por qué elegimos a quién elegir?

Uno de los hallazgos más curiosos relacionados con las amistades proviene de investigaciones realizadas por el Instituto de Ciencias Weizmann.

Los científicos descubrieron que muchas personas suelen sentirse atraídas socialmente por individuos con características químicas similares.

A través de una “nariz electrónica”, los investigadores analizaron distintos patrones corporales y observaron que los amigos cercanos presentan ciertas coincidencias biológicas.

Esto explicaría por qué algunas conexiones sociales aparecen de manera inmediata y natural, mientras que otras nunca terminan de consolidarse.

La neurociencia sostiene que el cerebro utiliza señales inconscientes para identificar vínculos compatibles y generar sensación de confianza.

El número de Dunbar: ¿por qué no podés tener 500 amigos?

Aunque las redes sociales muestran listas enormes de contactos y seguidores, la ciencia asegura que el cerebro humano tiene límites para sostener relaciones reales y profundas.

El antropólogo Robin Dunbar formuló el famoso “Número de Dunbar”, una teoría que sostiene que una persona solo puede mantener alrededor de 150 relaciones sociales estables.

Sin embargo, dentro de ese grupo existe un núcleo mucho más pequeño de vínculos verdaderamente cercanos.

Los especialistas explican que normalmente las personas tienen:

Un círculo íntimo de entre 3 y 5 personas.

Un grupo cercano de aproximadamente 10 o 15 amigos.

Una red más amplia de conocidos y contactos.

La psicología moderna remarca que la calidad de los vínculos suele ser mucho más importante que la cantidad.

Por eso, no tener decenas de amigos no necesariamente representa un problema emocional. Lo verdaderamente importante es contar con relaciones que generen apoyo, confianza y bienestar emocional.