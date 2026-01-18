Cuáles son los supermercados que están liquidando reposeras
A través de sus tiendas online, se pueden encontrar reposeras, sillas y bancos con descuentos de hasta el 45%, además de opciones de financiación y promociones especiales por tiempo limitado.
Las ofertas se concentran en artículos pensados para playas, piletas, patios y jardines, con modelos plegables, reclinables, apilables y fabricados en distintos materiales como aluminio, acero y plástico. En la mayoría de los casos, los descuentos están disponibles exclusivamente de forma online y cuentan con stock limitado, por lo que los precios pueden variar según disponibilidad y forma de pago.
Las ofertas disponibles en Carrefour
La cadena lanzó una fuerte liquidación en reposeras de jardín y playa, con rebajas que alcanzan el 45%. La mayoría de los productos se comercializa bajo la modalidad de sólo envío, mientras que algunos permiten acceder a cuotas sin interés mediante medios de pago específicos.
Ofertas destacadas:
-
Reposera regulable para jardín gris – 45% off – $172.945 (precio regular: $314.446) – Sólo envío
Reposera reforzada de aluminio 5 posiciones tricolor – 44% off – $80.000 (precio regular: $143.858) – Sólo envío
Reposera azul plegable con apoyabrazos (única posición) – 39% off – $80.000 (precio regular: $133.303) – Sólo envío
Reposera naranja plegable con apoyabrazos (única posición) – 29% off – $82.902 (precio regular: $117.968) – 3 cuotas sin interés – Sólo envío
Reposera de playa plegable negro 5 posiciones con apoyabrazos – 23% off – $56.999 (precio regular: $74.099) – Sólo envío
Reposera de playa plegable azul 5 posiciones con apoyabrazos – 23% off – $56.999 (precio regular: $74.099) – Sólo envío
Reposera de aluminio Total Black – 20% off – $125.999 (precio regular: $157.499) – 3 cuotas sin interés
Reposera piletera con ruedas 4 posiciones – 20% off – $169.999 (precio regular: $212.499) – Sólo envío
Las ofertas disponibles en Coto
Esta cadena presenta una de las propuestas más amplias en variedad, con descuentos de hasta el 40%, promociones 2x1 y beneficios adicionales para quienes forman parte del programa de fidelización. Además, varios productos permiten financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés.
Ofertas destacadas:
-
Banqueta de acero 37 cm – 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999)
Silla infantil de acero plegable 49 cm – 40% off – $17.999,40 (precio regular: $29.999)
Silla de acero plegable 72 cm – 40% off – $22.799,40 (precio regular: $37.999)
Silla de playa de aluminio reclinable – Promo 2x1 – $24.999,50 por unidad (precio regular: $49.999)
Reposera plástica modelo Leblon – 40% off – $93.599,40 (precio regular: $155.999)
Sillas plásticas blancas en distintos modelos – 40% off – precios desde $13.739,40
Reposeras de acero y aluminio línea Home Studio – hasta 40% off o 25% con comunidad – financiación en 12 cuotas sin interés
Condiciones generales y recomendaciones para la compra online
Las promociones informadas están sujetas a disponibilidad de stock y a las condiciones vigentes en cada plataforma. En la mayoría de los casos, los precios corresponden a compras realizadas exclusivamente a través de los sitios web oficiales y pueden variar según la forma de pago seleccionada.
Antes de concretar la compra, se recomienda verificar costos de envío, plazos de entrega y políticas de cambios o devoluciones. También es importante revisar si los descuentos están asociados a programas de fidelización o medios de pago específicos, ya que estas condiciones pueden modificar el precio final.
Estas liquidaciones forman parte de las campañas estacionales de cierre de verano, una estrategia habitual para renovar el stock de productos de exterior y concentrar las ventas en el canal digital.
