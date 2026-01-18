Los supermercados que regalan descuentos en tortas por tu cumpleaños
Los beneficios para ahorrar en locales que no sufren modificaciones en los precios para elegir los mejores sabores para tu festejo de natalicio.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las cadenas de supermercados como Coto y Carrefour "regalan" a sus clientes desde tortas hasta 40% de descuento en distintos productos durante los meses de sus cumpleaños.
Al menos, así ocurrió durante enero con estas tres importantes cadenas: en redes sociales se viralizaron distintos videos en lo que los usuarios van a los supermercados a buscar sus "regalos".
Los descuentos en Coto y Carrefour
Por el lado de Coto, envió a sus clientes que cuentan con Comunidad y cumplen años -por ejemplo- en enero, un mail en el que les informaban un "regalo" de un 40% de descuento en una compra que realicen durante este mes.
Según el mail, el 40% de descuento es "sin tope" y aplica en:
- Tortas, sándwiches de miga y panadería propia.
- Quesos, fiambres y snacks
- Jugos, aguas y gaseosas
- Cervezas, vinos y otras bebidas con alcohol
Es válido para una sola compra en Coto Digital. Para utilizarlo, al llegar a la sección "resumen de compra" se deberá seleccionar el cupón de regalo que envía por mail para aplicar el descuento.
En tanto, desde Carrefour también regalan un cupón de descuento que se puede encontrar en la App Carrefour.
"En el mes de tu cumpleaños te regalamos este cupón de descuento exclusivo que vas a poder encontrar en la App Carrefour", señala el mail.
Es un 25% de descuento, con un tope de $10.000. "Sólo tenés que presionar ‘activar’, presentar tu DNI en la caja y el descuento aplicará automáticamente", agrega.
