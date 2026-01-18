Los supermercados que regalan descuentos en tortas por tu cumpleaños.

Tortas, sándwiches de miga y panadería propia.

Quesos, fiambres y snacks

Jugos, aguas y gaseosas

Cervezas, vinos y otras bebidas con alcohol

Es válido para una sola compra en Coto Digital. Para utilizarlo, al llegar a la sección "resumen de compra" se deberá seleccionar el cupón de regalo que envía por mail para aplicar el descuento.

Coto Cumple

En tanto, desde Carrefour también regalan un cupón de descuento que se puede encontrar en la App Carrefour.

"En el mes de tu cumpleaños te regalamos este cupón de descuento exclusivo que vas a poder encontrar en la App Carrefour", señala el mail.

Es un 25% de descuento, con un tope de $10.000. "Sólo tenés que presionar ‘activar’, presentar tu DNI en la caja y el descuento aplicará automáticamente", agrega.