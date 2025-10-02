La empresa de aviones que se suma a la guerra de precios y baja tarifas al exterior.

La Argentina es el mercado internacional más importante de Gol, ya que alimenta sus hubs principales como San Pablo y Brasilia. La aerolínea que forma parte del Grupo Abra junto a la colombiana Avianca, había anunciado un aumento del 57% en su oferta para el corredor Argentina-Brasil.

Ahora, planea hacer más de 3900 vuelos extra, lo que implica un total de 730.000 asientos disponibles para ese período. El foco de la expansión está en las operaciones que conectan la Argentina, Paraguay y Uruguay con Brasil.

Los argentinos que planean viajar a Brasil tienen acceso directo a 13 ciudades brasileñas: Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Porto Seguro, Recife, Río de Janeiro, Salvador, San Pablo, Brasilia y Porto Alegre.

La línea amarilla, por su parte, anunció que incorporará 10 aviones para la próxima temporada de verano con el fin de acompañar un crecimiento de la demanda que, según sus proyecciones, será de alrededor del 50% entre diciembre y marzo.

Su competidora JetSmart, en tanto, tendrá, a partir del 2 de octubre, una conexión entre Córdoba y Río de Janeiro, con cuatro frecuencias semanales que se elevarán a cinco en enero de 2026.