Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026: precios de comida y hotel
La expectativa por el Mundial 2026 no se detiene. Las consultas de los hinchas para viajar a Miami aumentaron un 300% de cara a los octavos de final.
El avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 vuelve a demostrar con absoluta firmeza cómo el fanatismo por el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. Tras el gran resultado obtenido y la esperada confirmación del primer puesto del grupo, se registraron cifras verdaderamente impactantes.
Cuánto cuesta viajar a Miami en el Mundial 2026
La plataforma de viajes Despegar reportó un aumento del 300% en las búsquedas para Miami pensando en el decisivo partido de los 16avos de final que se disputará el próximo 3 de julio. A medida que la Selección continúa avanzando, crece la expectativa y la predisposición de los hinchas a viajar, incluso organizando su periplo con muy poca anticipación.
Esta reacción inmediata en la demanda es impulsada por miles de argentinos que no quieren perderse la oportunidad de alentar al equipo en un escenario histórico. Para disfrutar del evento deportivo, existen paquetes turísticos expresados en pesos y su respectiva cotización en dólares (calculada a $1.500 por dólar):
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Paquete 3 estrellas: Viaje por 7 noches (del 2 al 7 de julio) con un valor de $2.381.445 (US$ 1.587,63) por persona. Esta propuesta incluye vuelo con una escala a la ida y otra a la vuelta, sumado a un alojamiento con jardín, terraza y opciones de ciclismo en las inmediaciones.
Paquete 4 estrellas: Viaje por 7 noches (del 2 al 7 de julio) por un precio de $2.431.665 (US$ 1.621,11) por persona. Incluye pasaje aéreo con escalas y estadía en un hotel de mayor categoría equipado con jardín y terraza.
Comer en Miami: opciones y precios para los hinchas
Además de los aéreos y el hospedaje, una de las preguntas frecuentes es cuánto cuesta comer en la ciudad. Una opción gastronómica es el restaurante Tatore Miami, creado por la argentina Agustina D'Apolito, que ofrece un menú variado con los siguientes valores:
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Empanadas: US$ 5 la unidad ($7.500).
Platos de pasta: US$ 22 cada uno ($33.000).
Pizzas: alrededor de US$ 20 ($30.000).
Milanesas: a partir de US$ 19 ($28.500).
Bebidas: rondan los US$ 5 ($7.500).
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