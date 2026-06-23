Cuánto cuesta viajar a Miami para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026: precios de comida y hotel

Cuánto cuesta viajar a Miami en el Mundial 2026

La plataforma de viajes Despegar reportó un aumento del 300% en las búsquedas para Miami pensando en el decisivo partido de los 16avos de final que se disputará el próximo 3 de julio. A medida que la Selección continúa avanzando, crece la expectativa y la predisposición de los hinchas a viajar, incluso organizando su periplo con muy poca anticipación.