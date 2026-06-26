El Gobierno firmó la resolución N°508/2025 del CFE y hay vacaciones de invierno durante el Mundial 2026
Las autoridades del CFE oficializaron el calendario escolar para las provincias. Las vacaciones de invierno coinciden en algunos casos con el Mundial 2026.
El Gobierno nacional, mediante la reciente disposición del CFE, estableció oficialmente las fechas para el receso escolar. La gran novedad es que las vacaciones de invierno coincidirán con las etapas decisivas del Mundial 2026, brindando a miles de estudiantes la oportunidad de disfrutar los partidos en sus hogares.
El cronograma del CFE y su coincidencia con el Mundial 2026
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El certamen internacional de fútbol más importante del mundo se disputará hasta el domingo 19 de julio de 2026. De acuerdo al calendario oficial recientemente aprobado, la gran mayoría de las jurisdicciones del país tendrán su receso invernal superpuesto con la competencia.
Las provincias beneficiadas con esta coincidencia deportiva se dividen en dos grandes grupos:
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Del 6 al 17 de julio: Las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe disfrutarán de sus vacaciones en plena sintonía con las apasionantes fases eliminatorias y las semifinales del torneo.
Del 13 al 24 de julio: Jurisdicciones como Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán su receso durante la última y definitiva semana del certamen, garantizando que la gran final pueda vivirse sin responsabilidades escolares.
Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero iniciarán su receso el 20 de julio, un día después de la finalización de la Copa del Mundo.
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