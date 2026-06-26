El Gobierno firmó la resolución N°508/2025 del CFE y hay vacaciones de invierno durante el Mundial 2026

Del 6 al 17 de julio: Las provincias de Córdoba , Entre Ríos , Mendoza , San Juan , San Luis y Santa Fe disfrutarán de sus vacaciones en plena sintonía con las apasionantes fases eliminatorias y las semifinales del torneo.

Del 13 al 24 de julio: Jurisdicciones como Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán su receso durante la última y definitiva semana del certamen, garantizando que la gran final pueda vivirse sin responsabilidades escolares.