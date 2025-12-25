Cuánto dura el vitel toné en la heladera después de Nochebuena y Navidad
Es uno de los platos favoritos de la mesa de Navidad y Año Nuevo, pero para que dure hay que tener creatividad.
El vitel toné se ganó un lugar en el menú de Navidad y Año Nuevo por lo fácil de preparar y lo fresco que resulta para esta época del año, en pleno verano.
Sin embargo, conservar el plato en perfecto estado para evitar intoxicaciones puede ser un poco complicado: lo mejor es evitar la heladera e ir directo al freezer.
Cuánto dura el vitel toné en la heladera
"Recuerden que las sobras no pueden estar más de 48 a 72 horas en la heladera. Si no se va a comer, se freeza en porciones pequeñas y recipientes cerrados", informaron allá por 2019 las encargadas de la cuenta de Twitter Bromatología en Casa. En el caso del vitel toné aclararon que se pone en el freezer aunque pueda "cambiar la calidad al descongelar".
Por "calidad" se entiende el aspecto: el plato en sí se conservará hasta tres meses en el freezer, pero hay quienes recomiendan poner la carne en un recipiente y la salsa en otro (si no se juntaron ya en la fuente para servir).
El único detalle para descongelar el plato es pasarlo del freezer a la heladera 24 horas antes de servirlo, ya que los ingredientes de la salsa (que lleva atún, anchoas, alcaparras y mayonesa) podrían echarse a perder a temperatura ambiente.
