De la vieja escuela: dónde comprar el famoso celular con teclado en 2026 y a buen precio
Algunos modelos de BlackBerry presentan valores que superan los $1.700.000 y tienen un valor más simbólico que práctico. Descubrí dónde conseguirlos.
Los celulares más innovadores marcaron un antes y un después en la comunicación, desde la simpleza del Nokia 1100 hasta la productividad de BlackBerry y la revolución táctil del iPhone. Cada uno, con sus características y funciones, abrió el camino hacia una nueva era digital, donde la conectividad se volvió esencial en la vida cotidiana.
En 2026, el BlackBerry sigue vigente como objeto de valor en Argentina, accesible a través de reventa e importación. Su teclado físico y funciones especiales aún atraen a usuarios que buscan una experiencia distinta a la de los smartphones actuales.
Mercado Libre para la oferta local
En Mercado Libre se pueden encontrar distintos modelos de BlackBerry con diferentes valores según su antigüedad y prestaciones. Hay equipos básicos como el 8520 o el 9300 con precios más accesibles, mientras que modelos más avanzados como el Passport o el KEY2 alcanzan cifras mucho más elevadas por su mayor funcionalidad y rareza en el mercado.
Los modelos más antiguos tienen un valor más simbólico que práctico, apuntando a quienes buscan revivir una experiencia clásica. Si bien el Passport mantiene cierto atractivo entre usuarios específicos, el KEY2 se posiciona como el más buscado por ser de los últimos en ofrecer teclado físico con características semejantes a un smartphone moderno.
La importación sigue siendo otra puerta
Otra opción para conseguir un BlackBerry es Tiendamia, donde se ofrecen distintos modelos importados desde Amazon con precios que varían según el equipo.
- BlackBerry KEYone: entre $598.000 y $660.000
- BlackBerry Passport: cerca de $600.000
- BlackBerry Classic: alrededor de $579.000
- BlackBerry KEY2: entre $1.020.000 y $1.100.000
- BlackBerry KEY2 LE: hasta casi $1.800.000
En este contexto, el BlackBerry en Argentina dejó de ser un producto de venta masiva y pasó a un mercado mucho más reducido. Por este motivo, en la actualidad se consigue principalmente por reventa local o importación, ya que en grandes cadenas prácticamente no hay stock real.
A qué prestarle atención antes de comprar uno
BlackBerry anunció que desde el 4 de enero de 2022 dejó de dar soporte a sus sistemas más antiguos, incluyendo dispositivos con BlackBerry 10, 7.1 y versiones previas, lo que afectó funciones clave en esos equipos.
Sin embargo, los modelos que funcionan con Android no quedaron dentro de ese corte general, más allá de algunas limitaciones específicas vinculadas a servicios corporativos o de correo.
En la actualidad, la empresa apunta en soluciones de seguridad, software y sistemas como QNX, dejando de lado el desarrollo de smartphones para el público general.
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