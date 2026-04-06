De la vieja escuela: dónde comprar el famoso celular con teclado en 2026 y a buen precio

BlackBerry KEYone: entre $598.000 y $660.000

entre $598.000 y $660.000 BlackBerry Passport: cerca de $600.000

cerca de $600.000 BlackBerry Classic: alrededor de $579.000

alrededor de $579.000 BlackBerry KEY2: entre $1.020.000 y $1.100.000

entre $1.020.000 y $1.100.000 BlackBerry KEY2 LE: hasta casi $1.800.000

En este contexto, el BlackBerry en Argentina dejó de ser un producto de venta masiva y pasó a un mercado mucho más reducido. Por este motivo, en la actualidad se consigue principalmente por reventa local o importación, ya que en grandes cadenas prácticamente no hay stock real.

A qué prestarle atención antes de comprar uno

BlackBerry anunció que desde el 4 de enero de 2022 dejó de dar soporte a sus sistemas más antiguos, incluyendo dispositivos con BlackBerry 10, 7.1 y versiones previas, lo que afectó funciones clave en esos equipos.

BlackBerry En la actualidad, los modelos más antiguos tienen un valor más simbólico que práctico.

Sin embargo, los modelos que funcionan con Android no quedaron dentro de ese corte general, más allá de algunas limitaciones específicas vinculadas a servicios corporativos o de correo.

En la actualidad, la empresa apunta en soluciones de seguridad, software y sistemas como QNX, dejando de lado el desarrollo de smartphones para el público general.