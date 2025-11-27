Descubrí Bariloche en 2026: el destino al que se puede acceder en barco y tiene paisajes imperdibles

Dónde queda Puerto Blest

Puerto Blest está ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, a 49 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Es uno de los rincones más aislados de la zona, rodeado completamente de montañas y sin accesos por ruta, lo que lo convierte en un destino único al que solo se puede llegar navegando.

Está situado en el extremo del Brazo Blest del Lago Nahuel Huapi, en un sector donde la humedad es notablemente mayor que en el resto de la Patagonia, lo que genera la vegetación frondosa que tanto lo caracteriza.

Cómo llegar a Puerto Blest

La única manera de llegar a Puerto Blest es mediante una excursión en barco que parte desde Puerto Pañuelo, en la Península Llao Llao.

La navegación dura aproximadamente una hora y permite disfrutar de algunas de las mejores vistas del Nahuel Huapi. El recorrido incluye una parada en la Cascada de los Cántaros y un breve sendero de cinco minutos entre la selva húmeda hasta llegar al corazón del paraje.

En el lugar es posible realizar el circuito completo que continúa hacia el Lago Frías, o simplemente recorrer Puerto Blest y regresar a Bariloche. La excursión opera todos los días en distintos horarios y suele ser una de las primeras en agotarse durante la temporada alta.