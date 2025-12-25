Descubrí Uruguay en 2026: es un pueblo con 200 habitantes y cercano a la Capital

Dónde queda 19 de Abril

Ubicado en el departamento de Rocha, este pueblo alberga alrededor de 200 habitantes y se ubica a pocos kilómetros de la capital charrúa. A pesar de su tamaño, también destaca por la tranquilidad de su entorno y por la hospitalidad de quienes viven allí, recibiendo con los brazos abiertos a todos los visitantes.

Cómo llegar a 19 de Abril

Desde Montevideo, se debe recorrer 200 kilómetros en un trayecto cuya duración ronda las tres horas en automóvil, siendo la manera más rápida y cómoda de llegar. El recorrido se realiza tomando primero la Ruta 8 hasta La Querencia y luego continuando por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, punto en el que se encuentra la entrada al pueblo.