Descubrí Uruguay en 2026: es un pueblo con 200 habitantes y cercano a la Capital
Ubicado a 200 kilómetros de Montevideo, este destino se encuentra dentro del departamento de Rocha. Conocé todos los detalles en la nota.
Uruguay se distingue en Sudamérica por ofrecer una diversidad de destinos que combinan tranquilidad, cultura y naturaleza, perfectos para quienes buscan desconectar de la rutina diaria durante las vacaciones de verano. Si bien rincón del país oriental cuenta con sus propias costumbres, todos se destacan por recibir con calidez y amabilidad a los turistas.
Entre los sitios más destacados se encuentra 19 de Abril, un pueblo que se ubica a tan solo 200 kilómetros de Montevideo y cuenta con una población de 200 habitantes. Además, sus sabores locales y su serenidad lo convierten en uno de los puntos más elegidos del territorio sudamericano.
Qué se puede hacer en 19 de Abril
19 de Abril es el lugar perfecto para quienes buscan unas vacaciones serenas, lejos del bullicio de las grandes ciudades y rodeados de paisajes que cautivan a primera vista. Situado junto al Arroyo Chafalote, este pintoresco pueblo ofrece un entorno natural ideal para recorrerlo a pie, descubriendo sus calles y construcciones coloniales.
En las afuera de este destino se encuentra la Laguna de Castillos y el Parque Protegido Laguna de Rocha, dos espacios icónicos que ofrecen panoramas atrapantes y contacto directo con la naturaleza.
Los visitantes también tienen la oportunidad de sumergirse en la cultura local a través de sus festividades: en marzo se celebra la Fiesta Criolla, en junio las tradicionales Hogueras de San Juan y en septiembre la Fiesta de la Primavera Gaucha, cada una mostrando la esencia del pueblo.
Dónde queda 19 de Abril
Ubicado en el departamento de Rocha, este pueblo alberga alrededor de 200 habitantes y se ubica a pocos kilómetros de la capital charrúa. A pesar de su tamaño, también destaca por la tranquilidad de su entorno y por la hospitalidad de quienes viven allí, recibiendo con los brazos abiertos a todos los visitantes.
Cómo llegar a 19 de Abril
Desde Montevideo, se debe recorrer 200 kilómetros en un trayecto cuya duración ronda las tres horas en automóvil, siendo la manera más rápida y cómoda de llegar. El recorrido se realiza tomando primero la Ruta 8 hasta La Querencia y luego continuando por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, punto en el que se encuentra la entrada al pueblo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario