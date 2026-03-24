Descubrí Brasil: el antiguo pueblo de pescadores que combina playas desiertas con mucha naturaleza

Dónde queda São Miguel dos Milagres

Este pequeño pueblo se ubica en el noreste de Brasil, en el estado de Alagoas. Se encuentra muy cerca de Maragogi y forma parte de la Ruta Ecológica del litoral alagoano, una región reconocida por sus playas de aguas cristalinas y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Desde Maceió, São Miguel dos Milagres se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia. La ruta más utilizada combina la AL101 con las carreteras AL105 y AL435, que recorren varios pueblos del litoral alagoano. El viaje en auto suele durar cerca de dos horas, aunque el tiempo puede variar según el tráfico.