Descubrí Brasil: el antiguo pueblo de pescadores que combina playas desiertas con mucha naturaleza
São Miguel dos Milagres presenta extensas playas que permiten disfrutan del mar y la naturaleza. Se ubica en el estado de Alagoas y tiene 8 mil habitantes. Cómo llegar y qué hacer.
Sudamérica ofrece una gran variedad de destinos para quienes buscan unas vacaciones alejadas del ruido de las grandes ciudades. Desde playas casi vírgenes hasta pequeños pueblos costeros, la región combina naturaleza, tranquilidad y escenarios perfectos para desconectarse del turismo masivo.
Entre estos lugares, São Miguel dos Milagres se destaca como un rincón de Brasil donde la calma es protagonista. Con apenas 8.000 habitantes, playas de aguas cristalinas y un entorno natural cuidadosamente preservado, se convirtió en un punto de referencias para quienes quieren descansar durante las vacaciones.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres es un pueblo costero ideal para quienes disfrutan del mar y la naturaleza. Sus playas de aguas transparentes permiten nadar, hacer snorkel y descubrir la vida marina en un entorno prácticamente virgen.
Los paseos en jangadas son una actividad clásica: estas pequeñas embarcaciones llevan a los visitantes a bancos de arena y piscinas naturales que emergen con la marea, ofreciendo además panoramas amplios del litoral.
La gastronomía local también es un atractivo. Los restaurantes del pueblo sirven pescados frescos, mariscos y recetas típicas del noreste brasileño, brindando una experiencia culinaria auténtica que refleja la cultura del lugar.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Este pequeño pueblo se ubica en el noreste de Brasil, en el estado de Alagoas. Se encuentra muy cerca de Maragogi y forma parte de la Ruta Ecológica del litoral alagoano, una región reconocida por sus playas de aguas cristalinas y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Desde Maceió, São Miguel dos Milagres se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia. La ruta más utilizada combina la AL101 con las carreteras AL105 y AL435, que recorren varios pueblos del litoral alagoano. El viaje en auto suele durar cerca de dos horas, aunque el tiempo puede variar según el tráfico.
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