Descubrí Chile en 2026: los tres tesoros imperdibles de la costa chilena
Estos destinos son perfectos para desconectarse del ritmo frenético de la rutina diaria y para sumergirse en sus atracciones. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece diferentes escenarios para quienes buscan una pausa durante las vacaciones. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, las playas extensas o los pueblos en pleno contacto con la naturaleza son los más elegidos por los turistas, motivo por el cual países como Brasil, Argentina y Chile se posicionan como la mejor opción durante este verano.
El país trasandino comenzó, en el último tiempo, a tomar gran protagonismo en la región. Sus propuestas turísticas combinan historia y tradición, lo que le permite generar un vínculo inmediato con quienes lo visitan. A esto se suman paisajes imponentes y una gastronomía típica que terminan de consolidarlo como una opción atractiva para unas vacaciones auténticas.
Santiago de Chile
Santiago de Chile cuenta con diferentes sitios históricos que reflejan la cultura del país, como su casco céntrico y los edificios que marcaron distintos momentos de su historia. La capital también se destaca por su variada oferta cultural, con museos, galerías y espacios dedicados al arte que se mantienen activos durante todo el año.
Además, la ciudad ofrece miradores desde donde se obtienen vistas privilegiadas de la Cordillera de los Andes, ideales para desconectar sin salir del entorno urbano. A esto se suma una amplia propuesta gastronómica y comercial, con modernos centros de compras que completan una experiencia turística diversa y atractiva.
Desierto de Atacama
En el norte chileno, el desierto de Atacama sorprende con paisajes altamente cautivantes y difíciles de encontrar en otro rincón de Sudamérica, entre salares interminables, volcanes y géiseres en plena actividad.
Además, la presencia de oasis, parques protegidos y termas naturales permite alternar caminatas, excursiones y momentos de descanso, lo que convierte a Atacama en un destino completo para quienes buscan aventura, naturaleza y tranquilidad en un mismo viaje.
Valparaíso
Para cerrar el recorrido, Valparaíso se destaca por su identidad única, con cerros llenos de color, arte urbano y un casco histórico que refleja su valor cultural a nivel mundial. A pocos kilómetros, Laguna Verde aparece como una alternativa serena, perfecta para bajar el ritmo y disfrutar del entorno natural frente al mar.
