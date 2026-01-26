Descubrí Chile en 2026: los tres tesoros imperdibles de la costa chilena

Además, la presencia de oasis, parques protegidos y termas naturales permite alternar caminatas, excursiones y momentos de descanso, lo que convierte a Atacama en un destino completo para quienes buscan aventura, naturaleza y tranquilidad en un mismo viaje.

Valparaíso

Valparaiso Valparaíso destaca por su arte urbano y la calidez de sus habitantes.

Para cerrar el recorrido, Valparaíso se destaca por su identidad única, con cerros llenos de color, arte urbano y un casco histórico que refleja su valor cultural a nivel mundial. A pocos kilómetros, Laguna Verde aparece como una alternativa serena, perfecta para bajar el ritmo y disfrutar del entorno natural frente al mar.