Descubrí Bariloche en 2026: el recorrido para hacer trekking, con vistas increíbles y mucha naturaleza

Trekking "La mirada del doctor"

Desde Pampa Linda a la Mirada del Doctor son 12 kilómetros, pero a los 8 kilómetros se llega a Laguna Ilon, donde hace 4 años hay unos domos en los que se puede pernoctar y acampar. Trecaman explica que podés llegar tranquilo, descansar y seguir. Siempre se debe reservar con anticipación. También hay zona de acampe, uno para amigos y otro para grupos y está abierto todo el año.

Para realizar reserva de pernocte o acampe en Laguna Ilon, hay que ingresar a www.refugioilon.com.ar.

Luego comienza la subida, que demanda alrededor de una hora y media a dos. Finalizado este tramo, el sendero se aplana y, por una hora y media más, aproximadamente, se recorre el bosque de lengas que lleva hasta la Laguna Ilon.

La mirada del doctor

“Si dormís ahí, o si seguís camino, lo que queda después de Ilon es la parte más tranquila. Vas a bordear la laguna hacia mano izquierda, está todo señalizado, es una caminata de baja a media dificultad. Cruzás un arroyito, donde podés cargar agua. Es un camino que se disfruta más, vas conectado al bosque, es muy hermoso. Y así, llegarás a la Mirada del Doctor”, dice Miguel y recomienda que al llegar hay una piedra grande, y una pared de granito que cae 500 metros a pique hasta la orilla del lago Frey. Deberás tener cuidado, no correr riesgos, ni dejar tu vida en una selfie.

“Hay dos combis de diciembre a abril que salen del centro de Bariloche y te llevan hasta Pampa Linda. Demora unas dos horas y requiere reserva”. Asegura que todos los refugios están abiertos desde este mes, aunque los altos, que están a más de 1500 metros tienen bastante nieve. En ese caso, hay que tener en cuenta cómo ir, llevar botas impermeables, polainas.

Recomendaciones para ir a "La mirada del doctor"

La principal, es realizar el registro de trekking antes de ir en www.nahuelhuapi.gov.ar. Te lo va a pedir el guardaparques. Es mejor hacerlo con buena señal. Si bien en Pampa Linda hay Wi fi libre, se satura.

Tener en cuenta los horarios de ingreso al Tronador y revisar también los horarios de regreso.

En auto el ingreso (subida) es de 10:30 a 14, egreso (bajada) de 16 a 18 y doble mano de 19:30 a 9. Prohibido subir entre las 14 y las 19:30 hs.

Hay que tener algo de experiencia en montaña. Si vas en el día salí temprano, pero mejor quedate una noche en laguna Ilon. Para realizar reserva de pernocte o acampe en Laguna Ilon, ingresar a www.refugioilon.com.ar.

Llevá botas de trekking que te cubran el tobillo y unos buenos bastones, eso es ideal para ir más seguro.

Como siempre, cuidá el ambiente. Lo que va en tu mochila vuelve con vos, allá no hay camión de la basura.

No lleves parlante. Cada uno debe disfrutar con respeto y ahí mandan los sonidos de la naturaleza.

La mirada del doctor 2

El uso del dron está prohibido, hay que sacar un permiso especial de Parques, porque hay avistajes de aves.

Precio del ingreso al Parque Nacional: Tarifa General $3500, residentes Nacionales $1000, niños 6 a 16 años $500, estudiantes Universitarios/Terciarios $500, residentes provinciales $600, locales sin cargo, al igual que jubilados, persona con discapacidad o niños de menos de 6 años.

Las tarifas son válidas para el primer día de visita, y hay descuento del 50% para el segundo día y subsiguientes.

Traslados del centro de Bariloche a Pampa linda. Transitando lo Natural: 2944-608581, Travel Light Turismo: 2944-213932.