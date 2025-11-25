Descubrí Chile en 2026: los destinos del sur para conocer paisajes increíbles

Parque Nacional Alerce Costero

En la misma región de Los Ríos se encuentra el Parque Nacional Alerce Costero, un área protegida que resguarda uno de los tesoros naturales más antiguos del continente: el Alerce Milenario, cuya edad se calcula en más de 3.500 años.

Sus senderos permiten desde recorridos cortos hasta travesías más extensas, siempre rodeados de la vegetación característica del sur chileno. Además, lagunas como Chaiquenes y Triángulo aportan un toque especial al recorrido, convirtiendo la visita en una experiencia única e impredecible.

Los Siete Lagos

Los siete lagos.jpg Los Siete Lagos incluye a Calafquén, Pullinque, Pellaifa, Neltume, Pirehueico, Panguipulli y Riñihue.

En la zona de Panguipulli se encuentra el famoso circuito de los Siete Lagos, un recorrido atrapantes para quienes buscan conectar con la naturaleza desde el primer momento. Sus espejos de agua cristalina reflejan volcanes cubiertos de nieve y extensos bosques, creando paisajes únicos en el mundo.

El itinerario incluye los lagos Calafquén, Pullinque, Pellaifa, Neltume, Pirehueico, Panguipulli y Riñihue, una combinación ideal para descansar, explorar y disfrutar de la tranquilidad del sur chileno.

Además, es un paraíso para las actividades al aire libre: desde kayak y rafting hasta deportes de invierno. Por otro lado, para quienes prefieren relajarse y disfrutar del paisaje, este sitio cuenta con termas naturales que alcanzan temperaturas cercanas a los 80 °C.