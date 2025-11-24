Descubrí Salta en 2026: el destino rodeado de los Valles Calchaquíes que enamora por sus paisajes
Argentina continúa consolidándose como uno de los destinos más visitados de la región, y Salta vuelve a destacarse como una de las provincias preferidas para las vacaciones 2026.
Entre montañas imponentes, historia milenaria y pueblos encantadores, un destino del corazón de los Valles Calchaquíes captura todas las miradas. Rodeado de naturaleza y con una esencia colonial única, se convierte en una escapada perfecta para visitar en cualquier época del año.
A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, esta localidad sorprende con sus calles adoquinadas, sus montes que superan los 5.000 metros y su gran riqueza cultural. Es ideal para disfrutar de aventura, gastronomía regional, noches estrelladas y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.
Qué se puede hacer en Cachi
Cachi es uno de los destinos más completos del norte argentino. Su encanto se siente apenas se llega al pueblo, donde cada rincón conserva la esencia de antiguas civilizaciones y una fuerte impronta colonial.
Entre las actividades más destacadas, sobresale explorar el casco histórico, donde se encuentra la emblemática Iglesia de San José y el Museo Arqueológico, que resguarda piezas de gran valor pertenecientes a culturas originarias.
Para los amantes de la aventura, el destino es perfecto: montañismo, mountain bike, travesías en cuatriciclo, excursiones 4x4 y caminatas rodeadas de cerros gigantes hacen que cada día tenga una experiencia distinta.
En los últimos años, Cachi también se volvió conocido por su turismo astronómico y ufológico. Sus cielos despejados permiten observar estrellas con una claridad sorprendente, y muchos visitantes aseguran haber visto fenómenos inusuales que alimentan la curiosidad de los aficionados.
La gastronomía local es otro de sus grandes atractivos. Humitas, tamales, locros y empanadas se acompañan con vinos salteños de altura, mientras que entre los postres sobresalen el dulce de cayote, la mazamorra y el cuaresmillo.
Dónde queda Cachi
Cachi se ubica en el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeado de cerros imponentes y paisajes áridos que forman algunas de las postales más memorables del norte argentino. Es la cabecera del departamento homónimo y se encuentra a 2.280 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza vistas panorámicas en cada punto del pueblo.
Además, varios de sus edificios y espacios fueron declarados Lugares Históricos de la Nación, lo que refuerza su importancia cultural dentro de la provincia de Salta.
Cómo llegar a Cachi
Para viajar desde la capital salteña hasta Cachi, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril, continuar por la Ruta Provincial 33 hasta Payogasta y finalmente seguir por la Ruta Nacional 40. Es un recorrido de 163 kilómetros, que se traduce en aproximadamente 3 horas y 15 minutos en auto, atravesando algunos de los paisajes más bellos de la región.
