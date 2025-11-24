Descubrí Salta en 2026: el destino rodeado de los Valles Calchaquíes que enamora por sus paisajes

En los últimos años, Cachi también se volvió conocido por su turismo astronómico y ufológico. Sus cielos despejados permiten observar estrellas con una claridad sorprendente, y muchos visitantes aseguran haber visto fenómenos inusuales que alimentan la curiosidad de los aficionados.

La gastronomía local es otro de sus grandes atractivos. Humitas, tamales, locros y empanadas se acompañan con vinos salteños de altura, mientras que entre los postres sobresalen el dulce de cayote, la mazamorra y el cuaresmillo.

Dónde queda Cachi

Cachi se ubica en el corazón de los Valles Calchaquíes, rodeado de cerros imponentes y paisajes áridos que forman algunas de las postales más memorables del norte argentino. Es la cabecera del departamento homónimo y se encuentra a 2.280 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza vistas panorámicas en cada punto del pueblo.

Además, varios de sus edificios y espacios fueron declarados Lugares Históricos de la Nación, lo que refuerza su importancia cultural dentro de la provincia de Salta.

Cómo llegar a Cachi

Para viajar desde la capital salteña hasta Cachi, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril, continuar por la Ruta Provincial 33 hasta Payogasta y finalmente seguir por la Ruta Nacional 40. Es un recorrido de 163 kilómetros, que se traduce en aproximadamente 3 horas y 15 minutos en auto, atravesando algunos de los paisajes más bellos de la región.