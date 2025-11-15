Los supermercados que venden licuadoras con grandes descuentos
Con la llegada del verano, los supermercados lanzaron fuertes promociones y ya ofrecen licuadoras con hasta 40% de descuento y cuotas sin interés.
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los supermercados ya empezaron a lanzar fuertes promociones en electrodomésticos ideales para preparar bebidas frías, jugos naturales y batidos. Entre las ofertas más destacadas aparece una liquidación de licuadoras con hasta 40% de descuento y posibilidades de pago en cuotas sin interés, una oportunidad ideal para equipar la cocina antes de la temporada más calurosa.
En este contexto, Coto es uno de los supermercados que más variedad de rebajas lanzó, con modelos para todos los presupuestos y beneficios extra para quienes forman parte de Comunidad Coto, lo que permite sumar descuentos adicionales y facilitar aún más la compra.
Las licuadoras que ofrece Coto
Coto publicó varias licuadoras con rebajas importantes sobre precios de lista, incluyendo marcas reconocidas y modelos de diferentes potencias:
-
Licuadora Moulinex Powermix Plus 700 W
Precio original: $69.599
Precio con 40% de descuento: $41.696,76
-
Licuadora Moulinex Optimix Plus
Con un 30% de descuento exclusivo para miembros de Comunidad Coto
Precio final: $55.929,30
-
Licuadora Liliana Blacklic AL310 (600 W, vaso de 1,5 L)
25% de descuento
Precio final: $61.499,25 (antes $81.999)
Todas estas opciones pueden comprarse directamente desde la tienda online de Coto, sin necesidad de ir a la sucursal. Las promociones son por tiempo limitado y dependen del stock disponible, por lo que se recomienda revisar la plataforma con frecuencia y actuar rápido si algún modelo aparece en descuento.
Los consejos para aprovechar al máximo
Para elegir la licuadora ideal y sacar el mayor provecho de las rebajas, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:
-
Elegir la potencia adecuada: si vas a triturar hielo, frutas congeladas o preparar smoothies espesorados, buscá modelos de mayor wattaje.
Revisar bien la financiación: asegurate de que las cuotas sin interés sean reales y verificá vigencia y condiciones.
Verificar stock y entrega: algunos productos pueden agotarse rápido o tener demoras en envíos.
Aprovechar beneficios de programas de fidelidad: Comunidad Coto ofrece descuentos exclusivos que pueden reducir aún más el precio final.
Comparar modelos y marcas: los productos menos conocidos también pueden brindar buenos resultados a un costo menor.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario