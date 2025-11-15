Los supermercados que venden licuadoras con grandes descuentos

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los supermercados ya empezaron a lanzar fuertes promociones en electrodomésticos ideales para preparar bebidas frías, jugos naturales y batidos. Entre las ofertas más destacadas aparece una liquidación de licuadoras con hasta 40% de descuento y posibilidades de pago en cuotas sin interés, una oportunidad ideal para equipar la cocina antes de la temporada más calurosa.