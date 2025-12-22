Descubrí Jujuy: la joya de la Puna jujeña donde los habitantes comparten sus tradiciones

Dónde queda San Francisco de Alfarcito

San Francisco de Alfarcito, también conocido simplemente como Alfarcito, está ubicado en el departamento Cochinoca, en la provincia de Jujuy. Se encuentra a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena región puneña.

El pueblo está a 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, y a aproximadamente 1.600 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada distinta dentro del norte argentino.

Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito

Desde San Salvador de Jujuy, el acceso es relativamente sencillo. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección al norte hasta Purmamarca, y luego continuar por la Ruta Nacional 52 rumbo a Salinas Grandes.

Una vez allí, se toma la Ruta Provincial 11, que conduce al pueblo tras recorrer unos 22 kilómetros de camino de tierra. Se recomienda realizar el trayecto con precaución y, de ser posible, consultar el estado de los caminos antes de viajar.