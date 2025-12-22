Descubrí Jujuy: la joya de la Puna jujeña donde los habitantes comparten sus tradiciones
En el corazón de la Puna jujeña existe un pueblo diminuto, con menos de 150 habitantes, donde el tiempo parece detenerse.
Jujuy se consolida año tras año como uno de los destinos más elegidos del país por su diversidad cultural, su gastronomía regional y sus escenarios naturales únicos. Más allá de los circuitos tradicionales, la provincia esconde pequeñas localidades que conservan intacta su esencia, lejos del turismo masivo y del ritmo acelerado de las ciudades.
Entre esos rincones poco conocidos se encuentra una joya escondida en plena Puna, donde la hospitalidad de su gente y la tranquilidad del entorno conquistan a cada visitante que se anima a descubrirla.
Qué se puede hacer en San Francisco de Alfarcito
El mayor atractivo de San Francisco de Alfarcito es su encanto simple y auténtico. Sus calles de tierra, las casas de piedra con techos de waya —una mezcla tradicional de barro y paja— y las vistas abiertas a los cerros jujeños crean un escenario perfecto para desconectar y disfrutar del silencio.
Uno de los puntos más importantes del pueblo es la Iglesia San Francisco de Asís, construida por la propia comunidad en 1946. En honor a su santo patrono, el pueblo adoptó su nombre actual. Junto a la iglesia, los habitantes suelen exhibir y vender artesanías locales, elaboradas con técnicas tradicionales que reflejan la identidad cultural de la región.
A pocos kilómetros del pueblo se encuentra la Laguna de Guayatayoc, uno de los paisajes más impactantes de la zona. Este espejo de agua es ideal para el avistaje de aves, como flamencos y guayatas, y para realizar caminatas guiadas que permiten conocer la flora y fauna del lugar de manera responsable.
Dónde queda San Francisco de Alfarcito
San Francisco de Alfarcito, también conocido simplemente como Alfarcito, está ubicado en el departamento Cochinoca, en la provincia de Jujuy. Se encuentra a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena región puneña.
El pueblo está a 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, y a aproximadamente 1.600 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada distinta dentro del norte argentino.
Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito
Desde San Salvador de Jujuy, el acceso es relativamente sencillo. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección al norte hasta Purmamarca, y luego continuar por la Ruta Nacional 52 rumbo a Salinas Grandes.
Una vez allí, se toma la Ruta Provincial 11, que conduce al pueblo tras recorrer unos 22 kilómetros de camino de tierra. Se recomienda realizar el trayecto con precaución y, de ser posible, consultar el estado de los caminos antes de viajar.
