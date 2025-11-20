Descubrí la Patagonia: el lugar super reconocido que nunca terminás de conocer por su variedad de paisajes

3. Parque Nacional Nahuel Huapi y Trekking al Cerro Tronador

image

El parque nacional más antiguo del país ofrece múltiples actividades: trekking, museos, lagos y montañas. El Cerro Tronador, con sus 3554 msnm, es una excursión imperdible para quienes buscan paisajes imponentes y miradores inolvidables.

4. Cerro Bellavista

Con dificultad media, es el plan perfecto para senderistas. Desde la cumbre se observan la cordillera, el lago y hasta cóndores en vuelo.

5. Circuito Chico

Un recorrido de 60 km por bosques, miradores, bahías y puntos icónicos como la Villa Llao Llao y Bahía López. Puede hacerse en auto, bicicleta o con guía turístico.

6. Trekking al Cerro Tronador y Ventisquero Negro

Una excursión de día completo con paisajes de ríos, cascadas, playas y bosques. El Ventisquero Negro, una lengua de hielo oscuro, es uno de los puntos más llamativos.

7. Safaris fotográficos

Pensados para amantes de la fotografía, estos recorridos permiten capturar postales únicas de la Patagonia y aprender técnicas de composición en lugares como Brazo Tristeza.

8. Isla Victoria y Bosque de Arrayanes

image

Ambos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, son ideales para caminatas entre árboles centenarios y senderos rodeados de flora y fauna características de la región.

9. Cerro Campanario

Considerado uno de los miradores más lindos del mundo, ofrece vistas panorámicas desde aerosilla o caminata. Un clásico infaltable para turistas.

10. Bike Tours

Una forma distinta de recorrer bosques y cerros. El Circuito Chico en bicicleta es uno de los favoritos: naturaleza pura, ejercicio y paisajes inolvidables.

Dónde queda San Carlos de Bariloche

Se encuentra en la provincia de Río Negro, en el corazón de la Patagonia argentina, a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por montañas de la cordillera de los Andes. Su ubicación dentro del Parque Nacional la convierte en un punto estratégico para explorar la región.

Cómo llegar a San Carlos de Bariloche

En avión : El aeropuerto local recibe vuelos diarios desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras ciudades. El viaje desde la capital dura unas dos horas.

En auto : Se accede por la Ruta Nacional 40, un trayecto famoso por sus paisajes y ciudades intermedias como Villa La Angostura y El Bolsón.

En colectivo: Varias empresas conectan la ciudad con distintos puntos del país. Es una alternativa económica y cómoda para viajes largos.