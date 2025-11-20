Descubrí la Patagonia: el lugar super reconocido que nunca terminás de conocer por su variedad de paisajes
Un rincón del sur argentino sorprende a cada visitante con montañas, lagos cristalinos, bosques milenarios y una variedad interminable de actividades.
La Patagonia argentina guarda uno de sus destinos más icónicos, un espacio donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión y donde cada estación ofrece una experiencia totalmente distinta. Con propuestas para aventureros, familias, fotógrafos, deportistas y viajeros tranquilos, es uno de los sitios más completos y vibrantes del país.
Qué se puede hacer en San Carlos de Bariloche
1. Cerro Catedral
El centro de esquí más grande de Sudamérica es también un excelente punto para caminatas y miradores durante todo el año. En invierno, es el favorito de los amantes de la nieve; en verano, permite ascender en telecabina y recorrer senderos panorámicos del Parque Nacional Nahuel Huapi.
2. Kayak en el Lago Gutiérrez
De aguas templadas y rodeado de bosques, es ideal para deportes acuáticos como kayak y paddle. Cuenta con playas, campings y rincones perfectos para pasar el día en plena naturaleza.
3. Parque Nacional Nahuel Huapi y Trekking al Cerro Tronador
El parque nacional más antiguo del país ofrece múltiples actividades: trekking, museos, lagos y montañas. El Cerro Tronador, con sus 3554 msnm, es una excursión imperdible para quienes buscan paisajes imponentes y miradores inolvidables.
4. Cerro Bellavista
Con dificultad media, es el plan perfecto para senderistas. Desde la cumbre se observan la cordillera, el lago y hasta cóndores en vuelo.
5. Circuito Chico
Un recorrido de 60 km por bosques, miradores, bahías y puntos icónicos como la Villa Llao Llao y Bahía López. Puede hacerse en auto, bicicleta o con guía turístico.
6. Trekking al Cerro Tronador y Ventisquero Negro
Una excursión de día completo con paisajes de ríos, cascadas, playas y bosques. El Ventisquero Negro, una lengua de hielo oscuro, es uno de los puntos más llamativos.
7. Safaris fotográficos
Pensados para amantes de la fotografía, estos recorridos permiten capturar postales únicas de la Patagonia y aprender técnicas de composición en lugares como Brazo Tristeza.
8. Isla Victoria y Bosque de Arrayanes
Ambos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, son ideales para caminatas entre árboles centenarios y senderos rodeados de flora y fauna características de la región.
9. Cerro Campanario
Considerado uno de los miradores más lindos del mundo, ofrece vistas panorámicas desde aerosilla o caminata. Un clásico infaltable para turistas.
10. Bike Tours
Una forma distinta de recorrer bosques y cerros. El Circuito Chico en bicicleta es uno de los favoritos: naturaleza pura, ejercicio y paisajes inolvidables.
Dónde queda San Carlos de Bariloche
Se encuentra en la provincia de Río Negro, en el corazón de la Patagonia argentina, a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por montañas de la cordillera de los Andes. Su ubicación dentro del Parque Nacional la convierte en un punto estratégico para explorar la región.
Cómo llegar a San Carlos de Bariloche
En avión : El aeropuerto local recibe vuelos diarios desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras ciudades. El viaje desde la capital dura unas dos horas.
En auto : Se accede por la Ruta Nacional 40, un trayecto famoso por sus paisajes y ciudades intermedias como Villa La Angostura y El Bolsón.
En colectivo: Varias empresas conectan la ciudad con distintos puntos del país. Es una alternativa económica y cómoda para viajes largos.
