Descubrí Salta: el pueblo con aguas tranquilas y paisajes increíbles para visitar

Otro sitio interesante es el Museo del Tabaco, que muestra cómo este cultivo fue durante décadas uno de los motores económicos más importantes de la zona. A través de fotografías, herramientas y documentos históricos, el museo explica el impacto que tuvo esta actividad en la vida de la comunidad.

Muy cerca también se encuentra el Cañón del Río Juramento, una formación natural impresionante donde las paredes rocosas rodean al río y crean uno de los paisajes más llamativos del sur de la provincia de Salta.

Dónde queda Coronel Moldes

Coronel Moldes está ubicado en el departamento La Viña, en el sur de la provincia de Salta. Se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Salta, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Su cercanía con el Dique Cabra Corral lo posiciona como uno de los pueblos más importantes de la zona, ya que funciona como punto de acceso a muchas de las actividades turísticas del embalse.

A pesar de su belleza natural, sigue siendo un destino poco explorado, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan conocer lugares diferentes dentro del norte argentino.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Para llegar a Coronel Moldes desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68, una de las rutas más pintorescas de la provincia. El trayecto atraviesa paisajes de cerros y valles que anticipan la belleza del destino.

Luego se conecta con la Ruta Provincial 47, que lleva directamente hasta el pueblo y hasta el Dique Cabra Corral.

El viaje en auto dura aproximadamente dos horas, por lo que muchos viajeros eligen este destino para hacer una escapada corta y disfrutar de la tranquilidad de uno de los paisajes más lindos del norte argentino.