Descubrí Salta: el pueblo con aguas tranquilas y paisajes increíbles para visitar
En el norte argentino existen destinos muy conocidos como Cafayate o Cachi, pero también hay pequeños pueblos que permanecen casi ocultos.
Este pueblo se encuentra a orillas del Dique Cabra Corral, un enorme embalse de aproximadamente 35.000 hectáreas, rodeado de cerros y vegetación. El contraste entre el agua, las montañas y el cielo del norte crea un paisaje único que invita a descansar y desconectarse.
A diferencia de otros destinos turísticos más concurridos de Salta, Coronel Moldes mantiene un ritmo sereno y auténtico, ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias diferentes dentro de la provincia.
Qué se puede hacer en Coronel Moldes
Uno de los principales atractivos del pueblo es el Dique Cabra Corral, un lugar muy elegido para disfrutar del agua y las actividades al aire libre. Allí es posible realizar paseos en lancha, pesca deportiva, kayak y otras propuestas náuticas.
Las orillas del dique también son ideales para descansar, tomar mates y disfrutar de los paisajes, especialmente al atardecer cuando los colores del cielo se reflejan en el agua.
En el casco del pueblo, caminar por sus calles permite descubrir antiguas casas coloniales, patios tradicionales y construcciones históricas que conservan parte de la identidad cultural de la región.
Otro sitio interesante es el Museo del Tabaco, que muestra cómo este cultivo fue durante décadas uno de los motores económicos más importantes de la zona. A través de fotografías, herramientas y documentos históricos, el museo explica el impacto que tuvo esta actividad en la vida de la comunidad.
Muy cerca también se encuentra el Cañón del Río Juramento, una formación natural impresionante donde las paredes rocosas rodean al río y crean uno de los paisajes más llamativos del sur de la provincia de Salta.
Dónde queda Coronel Moldes
Coronel Moldes está ubicado en el departamento La Viña, en el sur de la provincia de Salta. Se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Salta, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.
Su cercanía con el Dique Cabra Corral lo posiciona como uno de los pueblos más importantes de la zona, ya que funciona como punto de acceso a muchas de las actividades turísticas del embalse.
A pesar de su belleza natural, sigue siendo un destino poco explorado, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan conocer lugares diferentes dentro del norte argentino.
Cómo llegar a Coronel Moldes
Para llegar a Coronel Moldes desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68, una de las rutas más pintorescas de la provincia. El trayecto atraviesa paisajes de cerros y valles que anticipan la belleza del destino.
Luego se conecta con la Ruta Provincial 47, que lleva directamente hasta el pueblo y hasta el Dique Cabra Corral.
El viaje en auto dura aproximadamente dos horas, por lo que muchos viajeros eligen este destino para hacer una escapada corta y disfrutar de la tranquilidad de uno de los paisajes más lindos del norte argentino.
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