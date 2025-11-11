Descubrí Salta: el pueblo ferroviario abandonado que tiene pocos habitantes pero es ideal para conocer

Además, quienes buscan un contacto directo con la naturaleza pueden aventurarse hasta la Cascada de Alemanía, un salto de agua de unos 15 metros de altura rodeado de vegetación autóctona. Para llegar, se realiza una caminata siguiendo el cauce del río Las Conchas y cruzando el histórico puente ferroviario. Una experiencia imperdible para los amantes del senderismo y la aventura.

Dónde queda Alemanía

El pueblo de Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en el corazón de la provincia de Salta. Está ubicado a 100 kilómetros al sur de la capital provincial y a 80 kilómetros al norte de Cafayate, dos de los destinos más visitados del norte argentino.

Rodeado de montañas, valles y formaciones rocosas típicas de la región, este pequeño paraje es un refugio ideal para quienes buscan silencio, historia y paisajes únicos.

Cómo llegar a Alemanía

Desde la ciudad de Salta, se puede acceder a Alemanía por la Ruta Nacional 68, un camino muy turístico que atraviesa los paisajes más característicos del norte. El recorrido es de 114 kilómetros, lo que equivale a casi dos horas de viaje en auto.

Si se parte desde Cafayate, el trayecto es más corto: 83 kilómetros, aproximadamente una hora y veinte minutos de viaje, siguiendo la misma ruta.