Descubrí Salta: el pueblo ferroviario abandonado que tiene pocos habitantes pero es ideal para conocer
Un destino distinto, ideal para quienes prefieren escapar del ruido y disfrutar del encanto auténtico del noroeste argentino.
El norte argentino está repleto de tesoros escondidos que combinan historia, naturaleza y tranquilidad. Entre ellos se encuentra un pequeño pueblo de Salta donde viven apenas diez familias y que hoy atrae a los turistas por su entorno natural, su pasado ferroviario y la paz que se respira en cada rincón.
Ubicado a menos de dos horas de la capital provincial, este sitio es perfecto para quienes buscan descansar y reconectarse con la naturaleza en medio de los paisajes más imponentes del norte argentino.
Qué se puede hacer en Alemanía
Este pintoresco poblado salteño tuvo su época de esplendor gracias al ramal C-13 del ferrocarril, que unía la capital con los Valles Calchaquíes. Sin embargo, tras el cierre del servicio en 1970, el pueblo quedó prácticamente abandonado y se ganó la fama de ser un “pueblo fantasma”.
Con el tiempo, sus pocos habitantes lograron revivir la zona gracias al turismo. Hoy, los visitantes pueden recorrer la antigua estación ferroviaria, donde funciona una feria de artesanías locales que rescata la tradición del lugar.
Uno de los puntos más visitados es el Puente Ferroviario, una reliquia de la época dorada del tren, ideal para tomar fotos y disfrutar del paisaje que rodea el valle.
Además, quienes buscan un contacto directo con la naturaleza pueden aventurarse hasta la Cascada de Alemanía, un salto de agua de unos 15 metros de altura rodeado de vegetación autóctona. Para llegar, se realiza una caminata siguiendo el cauce del río Las Conchas y cruzando el histórico puente ferroviario. Una experiencia imperdible para los amantes del senderismo y la aventura.
Dónde queda Alemanía
El pueblo de Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en el corazón de la provincia de Salta. Está ubicado a 100 kilómetros al sur de la capital provincial y a 80 kilómetros al norte de Cafayate, dos de los destinos más visitados del norte argentino.
Rodeado de montañas, valles y formaciones rocosas típicas de la región, este pequeño paraje es un refugio ideal para quienes buscan silencio, historia y paisajes únicos.
Cómo llegar a Alemanía
Desde la ciudad de Salta, se puede acceder a Alemanía por la Ruta Nacional 68, un camino muy turístico que atraviesa los paisajes más característicos del norte. El recorrido es de 114 kilómetros, lo que equivale a casi dos horas de viaje en auto.
Si se parte desde Cafayate, el trayecto es más corto: 83 kilómetros, aproximadamente una hora y veinte minutos de viaje, siguiendo la misma ruta.
