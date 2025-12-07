Descubrí Uruguay en 2026: los mejores lugares para visitar en pareja y maravillarse
Estos destinos están cargados de serenidad y paisajes atrapantes, perfectos para descansar durante las vacaciones. Los detalles en la nota.
Sudamérica reúne destinos atrapantes para quienes buscan belleza natural, buena gastronomía y tranquilidad. Entre tantas opciones destacadas, hay un país que sorprende por su ambiente sereno, su hospitalidad y sus rincones sacados de un cuadro: Uruguay.
Desde sus playas extensas hasta sus ciudades cargadas de cultura e historia, el país charrúa se presenta como la opción ideal para descansar durante las vacaciones sin golpear el bolsillo con gastos desmedidos. Algunas de los puntos más destacados son Garzón, Valle del Lunarejo y Punta del Diablo.
Los tres lugares ideales para conocer Uruguay
Punta del Diablo, en la costa este de Uruguay, es un antiguo pueblo pesquero que hoy atrae a jóvenes y parejas por sus playas tranquilas, su ambiente relajado y su propuesta de bares y buena gastronomía, muy cerca de la frontera con Brasil.
En el norte, el Valle del Lunarejo es un paraíso para el ecoturismo. Sus cerros, cascadas y bosques ofrecen un entorno ideal para caminar, andar a caballo o recorrer en bicicleta, siempre rodeado de naturaleza pura.
Por su parte, Garzón, en Maldonado y a pocos kilómetros de Punta del Este, destaca por su paisaje rural y sus colinas que evocan a la Toscana. A pesar de su tamaño reducido, sorprende con restaurantes de nivel y espacios culturales que le dan una identidad única.
Con propuestas que combinan naturaleza, tranquilidad y una gastronomía única, Uruguay se consolidó como uno de los destinos más elegidos de Sudamérica. Sus paisajes, su ambiente sereno y la calidez de su gente lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan desconectar del ritmo intenso durante las vacaciones.
