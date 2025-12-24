Por qué Uruguay no celebra oficialmente la Navidad y qué se conmemora el 25 de diciembre

Uruguay ocupa un lugar singular dentro de América Latina por una particularidad que suele llamar la atención tanto de turistas como de vecinos de la región: es el único país que no reconoce oficialmente la Navidad como feriado bajo ese nombre. Aunque cada 25 de diciembre miles de familias uruguayas se reúnen, brindan y mantienen vivas las tradiciones navideñas, en los papeles del Estado la fecha figura con otra denominación, una decisión que responde a una historia marcada por la defensa del laicismo.