Descubrí Uruguay: la playa con avistaje de ballenas e ideal para hacer deportes acuáticos
Lejos de las playas más concurridas, este destino turístico combina calma, paisajes únicos y propuestas ideales para disfrutar sin multitudes ni ruido.
El turismo en Uruguay ofrece playas que conservan su encanto gracias a la tranquilidad y al cuidado del entorno natural, lejos del movimiento intenso de los balnearios más populares. Mientras Punta del Este concentra gran parte de los visitantes, otras costas permiten disfrutar del mar sin multitudes ni ruido.
Uno de esos destinos es Costa Azul, en La Paloma, ideal para quienes buscan unas vacaciones diferentes. El lugar combina paisajes abiertos, calma y propuestas al aire libre, además de la posibilidad de realizar deportes acuáticos y vivir la experiencia del avistaje de ballenas entre los meses de julio y octubre.
Qué se puede hacer en Costa Azul
Este rincón de la costa rochense se destaca por una amplia agenda de actividades turísticas, pensadas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia, durante todo el año. La combinación de naturaleza, mar y propuestas al aire libre convierte a Costa Azul en un destino versátil dentro del turismo en Uruguay.
- Avistaje de ballenas desde el Cerro de la Virgen, especialmente entre julio y octubre
- Disfrutar de amaneceres únicos sobre el océano Atlántico
- Practicar surf, kitesurf y windsurf en playas de gran extensión
- Participar en torneos de fútbol y vóley en espacios habilitados
- Compartir juegos tradicionales en familia, como el tejo
- Realizar caminatas relajadas por la costanera
- Recorrer el Puerto de La Paloma y su escollera
- Explorar playas cercanas como La Aguada y Bahía Grande
- Practicar pesca deportiva en distintos puntos de la zona
- Conocer el histórico Faro Cabo Santa María
- Visitar la Laguna de Rocha, un paisaje protegido ideal para el contacto con la naturaleza
Dónde queda Costa Azul
Costa Azul está ubicada a solo 4 kilómetros del centro de La Paloma, en el departamento de Rocha, Uruguay, y a unos 240 kilómetros de Montevideo, lo que la convierte en un destino accesible y tranquilo dentro de la costa atlántica. Su cercanía permite combinar descanso junto al mar con servicios y propuestas comerciales a pocos minutos.
La playa se desarrolla a lo largo de la Avenida Costanera Tabaré, entre Antoniópolis y La Aguada, con una conexión natural a través del tradicional Cerro de la Virgen, uno de los puntos más representativos de la zona y un paseo obligado para quienes visitan este rincón costero.
Cómo llegar a Costa Azul
Llegar a Costa Azul desde Montevideo implica recorrer unos 240 kilómetros hasta La Paloma, un trayecto directo y sencillo por las rutas principales de Uruguay. Una vez en la ciudad, solo hay que continuar por la Avenida Costanera Tabaré durante aproximadamente 4 kilómetros para encontrar la playa.
El destino se destaca por su buen acceso y por contar con transporte local, lo que facilita los traslados hacia los distintos atractivos de la zona. Se puede llegar en auto particular o utilizar servicios de transporte público que conectan La Paloma con las principales ciudades del país, una opción práctica para quienes viajan sin vehículo propio.
