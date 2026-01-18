Descubrí Uruguay: la playa con avistaje de ballenas e ideal para hacer deportes acuáticos

Cómo llegar a Costa Azul

Llegar a Costa Azul desde Montevideo implica recorrer unos 240 kilómetros hasta La Paloma, un trayecto directo y sencillo por las rutas principales de Uruguay. Una vez en la ciudad, solo hay que continuar por la Avenida Costanera Tabaré durante aproximadamente 4 kilómetros para encontrar la playa.

El destino se destaca por su buen acceso y por contar con transporte local, lo que facilita los traslados hacia los distintos atractivos de la zona. Se puede llegar en auto particular o utilizar servicios de transporte público que conectan La Paloma con las principales ciudades del país, una opción práctica para quienes viajan sin vehículo propio.