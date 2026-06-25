Descuentos en ropa de invierno: el supermercado que mantiene rebajas del 50% en abrigos
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las camperas de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Llega el invierno y el frío ya se siente en buena parte de Argentina. En ese escenario, la cadena de supermercados Coto lanzó una agresiva promoción en la que vende camperas con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés.
La promoción en las tiendas del supermercado se viralizó con un video días atrás, pero lo cierto es que los descuentos y la financiación se mantiene en su canal online: allí es posible encontrar las rebajas, con camperas para hombres y mujeres que se venden a mitad de precio.
Supermercado Coto vende camperas con 50 por ciento de descuento
La cadena de supermercados Coto cuenta con distintas promociones de invierno dentro de su catálogo de indumentaria. Entre las opciones disponibles se pueden encontrar camperas para diferentes estilos, tanto en sucursales seleccionadas como a través de su plataforma online.
Algunas de las opciones disponibles son:
- Campera dama Top Design Puffer corto: $50.999 con 40% de descuento.
- Campera dama Top Design Bouclé con cierre: $59.999 con 40% de descuento.
- Campera dama corta negra: $29.999 con 50% de descuento.
- Campera dama clásica Top Design: $39.900 con 40% de descuento.
- Campera Top Design Sherpa: $47.999 con 40% de descuento.
- Campera de cuero con piel: $59.999 con 40% de descuento.
- Campera de gamuza Top Design para hombre: $37.999 con 50% de descuento.
- Campera sherpa negra para hombre: $47.999 con 50% de descuento.
- Campera desmontable negra para hombre: $69.999 con 50% de descuento.
- Campera neoprene negra para hombre: $49.999,50 con 50% de descuento.
Opciones de financiación y cuotas sin interés vigentes
Además de las rebajas directas, algunas prendas cuentan con financiación en cuotas sin interés, aunque las condiciones pueden variar según el producto, el canal de compra y el medio de pago utilizado.
Las promociones de este tipo se volvieron una herramienta habitual de los supermercados para incentivar el consumo en un contexto donde los compradores buscan aprovechar descuentos y comparar precios antes de realizar una compra.
De esta manera, las cadenas amplían su oferta más allá de los productos tradicionales y suman alternativas en indumentaria, especialmente durante fechas clave como el comienzo del invierno.
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