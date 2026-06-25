Descuentos en ropa de invierno: el supermercado que mantiene rebajas del 50% en abrigos

Algunas de las opciones disponibles son:

Campera dama Top Design Puffer corto: $50.999 con 40% de descuento.

$50.999 con 40% de descuento. Campera dama Top Design Bouclé con cierre: $59.999 con 40% de descuento.

$59.999 con 40% de descuento. Campera dama corta negra: $29.999 con 50% de descuento.

$29.999 con 50% de descuento. Campera dama clásica Top Design: $39.900 con 40% de descuento.

$39.900 con 40% de descuento. Campera Top Design Sherpa: $47.999 con 40% de descuento.

$47.999 con 40% de descuento. Campera de cuero con piel: $59.999 con 40% de descuento.

$59.999 con 40% de descuento. Campera de gamuza Top Design para hombre: $37.999 con 50% de descuento.

$37.999 con 50% de descuento. Campera sherpa negra para hombre: $47.999 con 50% de descuento.

$47.999 con 50% de descuento. Campera desmontable negra para hombre: $69.999 con 50% de descuento.

$69.999 con 50% de descuento. Campera neoprene negra para hombre: $49.999,50 con 50% de descuento.

Opciones de financiación y cuotas sin interés vigentes

Además de las rebajas directas, algunas prendas cuentan con financiación en cuotas sin interés, aunque las condiciones pueden variar según el producto, el canal de compra y el medio de pago utilizado.

Las promociones de este tipo se volvieron una herramienta habitual de los supermercados para incentivar el consumo en un contexto donde los compradores buscan aprovechar descuentos y comparar precios antes de realizar una compra.

De esta manera, las cadenas amplían su oferta más allá de los productos tradicionales y suman alternativas en indumentaria, especialmente durante fechas clave como el comienzo del invierno.