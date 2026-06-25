Fin de mes con descanso local: los feriados confirmados para el resto de junio

Por último, algunas localidades tendrán descansos particulares hacia el cierre del mes, como ocurre con Capitán Sarmiento, que contará con una jornada especial el 29 de junio por su aniversario fundacional.

Estos feriados no funcionan de la misma manera que los nacionales, ya que dependen de las disposiciones municipales y pueden variar según cada distrito.

Calendario de feriados 2026

Luego de junio, el calendario nacional todavía cuenta con varios días de descanso confirmados para lo que queda del año. Entre los principales feriados aparecen:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado). Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, aunque junio está llegando a su fin, todavía quedan diferentes oportunidades de descanso tanto por fechas nacionales como por celebraciones locales en distintos puntos del país.