Fin de mes con descanso local: los feriados confirmados para el resto de junio
Estas fechas pueden impactar en organismos públicos, instituciones educativas y determinadas actividades según cada localidad.
Durante los últimos días de junio 2026, diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires tendrán jornadas especiales de descanso por celebraciones locales, aniversarios fundacionales y fechas conmemorativas establecidas por cada municipio.
Si bien el calendario nacional ya tuvo varios feriados durante el mes, todavía quedan días no laborables que permitirán a miles de personas modificar su rutina habitual antes de la llegada de julio.
Los feriados qué restan en junio
Entre los últimos feriados del mes aparece el 25 de junio, una fecha especial para algunas localidades bonaerenses que celebran acontecimientos vinculados con su historia y sus aniversarios fundacionales.
Uno de los casos destacados es Mercedes, donde esta jornada tiene un importante valor simbólico por la conmemoración de la fundación de la ciudad. Tradicionalmente, este tipo de fechas suelen estar acompañadas por asuetos administrativos y actividades locales.
Además, el 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado, una fecha que alcanza a empleados de la administración pública y genera modificaciones en la atención de diferentes organismos.
Por último, algunas localidades tendrán descansos particulares hacia el cierre del mes, como ocurre con Capitán Sarmiento, que contará con una jornada especial el 29 de junio por su aniversario fundacional.
Estos feriados no funcionan de la misma manera que los nacionales, ya que dependen de las disposiciones municipales y pueden variar según cada distrito.
Calendario de feriados 2026
Luego de junio, el calendario nacional todavía cuenta con varios días de descanso confirmados para lo que queda del año. Entre los principales feriados aparecen:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
De esta manera, aunque junio está llegando a su fin, todavía quedan diferentes oportunidades de descanso tanto por fechas nacionales como por celebraciones locales en distintos puntos del país.
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