Escapadas en Jujuy: el recóndito pueblo de 300 habitantes con paisajes que parecen sacados de Marte

Otro punto imperdible es Pajchela, una cascada de 30 metros que funciona como un oasis en medio del clima seco. En invierno, incluso, el agua se congela y transforma el paisaje en una escena completamente distinta. Es ideal para quienes aman explorar nuevos lugares, sacar fotos o simplemente disfrutar de la inmensidad del paisaje.

Cusi cusi montaña.webp

Dónde queda Cusi Cusi

Cusi Cusi está ubicado en el noroeste de Jujuy, a solo 100 kilómetros de La Quiaca y muy cerca del límite con Bolivia. El nombre original del pueblo era Puca Ukúqai, que en quechua significa “Valle Colorado”, justamente por los colores que se pueden observar en su geografía.

Con menos de 300 habitantes, el pueblo tiene una plaza central, una iglesia antigua y dos calles que concentran las pocas construcciones del lugar. A pesar de su tamaño, es un destino que vale la pena visitar por su originalidad y su conexión con el paisaje andino.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde San Salvador de Jujuy, la forma más directa de llegar es en vehículo particular, tomando la Ruta Nacional 9 y luego la Ruta Nacional 40. El recorrido tiene unos 350 kilómetros y se puede completar en aproximadamente seis horas y media.

El camino en sí es una experiencia, ya que atraviesa valles, montañas y pueblos típicos del norte argentino. Se recomienda llevar provisiones y verificar el estado de las rutas, ya que en algunas épocas del año pueden estar más complicadas por las lluvias o el clima.