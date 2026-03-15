Dolor de ciático: 8 ejercicios de estiramiento para aliviar la zona lumbar y recuperar la movilidad en casa
Especialistas recomiendan rutinas simples para descomprimir el nervio y relajar los músculos afectados por el sedentarismo. Conocé los movimientos clave hoy.
Las molestias en la parte baja de la espalda se volvieron cada vez más frecuentes, especialmente en las personas que pasan muchas horas frente a la computadora o mantienen una postura sedentaria. Por lo general, este intenso y molesto dolor está asociado a la compresión del nervio ciático, un problema que limita notablemente el movimiento.
Frente a este problema, los especialistas coinciden en que ciertos ejercicios de estiramiento pueden marcar la diferencia. Con movimientos simples y controlados, es posible descomprimir la zona lumbar, relajar los músculos y recuperar de manera progresiva la movilidad sin necesidad de salir de casa.
Los ejercicios recomendados para el ciático
Estos movimientos se pueden sumar de forma simple y fácil a la rutina diaria. Al hacerlos con frecuencia, ayudan a trabajar los músculos y a aflojar la tensión que se acumula en la espalda baja y las piernas.
- Estiramiento de glúteo sentado: Sentarse en una silla, cruzar un tobillo sobre la rodilla opuesta y acercar la pierna hacia el pecho. Mantener unos segundos y repetir varias veces.
- Estiramiento de glúteo acostado: Acostarse boca arriba, colocar un tobillo sobre la rodilla contraria y llevar la pierna hacia el pecho con ayuda de las manos. Sostener el estiramiento y repetir.
- Rodilla al pecho: Acostarse boca arriba, doblar una pierna y abrazarla con las manos acercándola al pecho. Mantener unos segundos y cambiar de lado.
- Movimiento lateral de rodillas: Acostarse con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Dejar caer ambas rodillas lentamente hacia un lado y luego hacia el otro.
- Elevación de cadera: Acostarse con la espalda apoyada y los pies en el suelo. Levantar la pelvis hasta alinear caderas y torso, bajar de forma controlada y repetir.
- Estiramiento posterior de la pierna: Colocar un pie sobre una silla o banco, mantener la pierna extendida e inclinar el cuerpo hacia adelante sin curvar la espalda. Mantener y luego cambiar de pierna.
- Extensión lumbar: Acostarse boca abajo, apoyar los antebrazos en el suelo y elevar el torso suavemente para arquear la espalda. Mantener unos segundos y repetir.
- Movimiento gato-vaca: Colocarse en posición de cuatro apoyos, arquear la espalda hacia arriba y luego hacia abajo, acompañando el movimiento con la cabeza.
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