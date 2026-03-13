El ejercicio japonés que pocos conocen y ayuda a bajar de peso de manera sencilla
Según la creadora del método Mizoguchi, la clave está en la constancia: cinco ejercicios de apenas 30 segundos que pueden hacerse en casa.
El fitness y la salud ganan cada vez más protagonismo en la vida cotidiana, ya que muchas personas buscan mejorar su bienestar y calidad de vida, más allá de una cuestión estética. En ese contexto surgió el método Mizoguchi, una tendencia japonesa dentro del fitness que propone cuidar el cuerpo con rutinas breves pero efectivas.
La clave está en dedicar pocos minutos por día y mantener la constancia para lograr resultados.
En qué consiste el método Mizoguchi
El método Mizoguchi propone una alternativa dentro del fitness que promete bajar de peso con una rutina de apenas tres minutos diarios, según explicó su creadora Yoko Mizoguchi.
El entrenamiento combina movimientos de ballet, yoga y pilates, lo que permite trabajar el cuerpo de forma equilibrada y mejorar la salud. La clave del método es la constancia, ya que se basa en practicar la rutina todos los días, incluso desde casa.
Las claves de este método japonés
La rutina del método Mizoguchi apunta a mejorar la agilidad, estimular el metabolismo y ayudar a reducir la grasa corporal a través de movimientos controlados. Al tratarse de ejercicios suaves y bien medidos, el entrenamiento busca minimizar el riesgo de lesiones musculares o articulares, lo que lo vuelve accesible para muchas personas.
Otro de los puntos destacados de esta propuesta de fitness es su simplicidad. Solo se necesitan una esterilla y una pelota, por lo que puede practicarse sin dificultad en casa.
Los 5 ejercicios del método Mizoguchi
- Caminar sobre uno mismo: sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda recta, mové el torso suavemente hacia los lados como si estuvieras caminando. Este ejercicio ayuda a abrir las caderas y mejora la coordinación corporal.
- Círculos con los hombros: acostado boca arriba, realizá movimientos circulares lentos con los hombros. Es un ejercicio simple que contribuye a aliviar la tensión acumulada en el cuello y la parte alta de la espalda.
- Rotación de omóplatos: puede hacerse sentado o de pie. Consiste en mover los omóplatos en forma circular, primero hacia arriba y luego hacia abajo, para liberar la rigidez muscular que se genera al pasar muchas horas sentado.
- Pelota para liberar glúteos: acostado, colocá una pelota debajo de uno de los glúteos y mové las caderas hacia adelante, atrás y a los costados durante 30 segundos. Luego repetí del otro lado para relajar la tensión de la zona.
- Estiramiento de pies: sentado o acostado, extendé y flexioná los dedos de los pies hacia adelante y hacia atrás durante medio minuto. Este movimiento fortalece los músculos de las piernas y ayuda a liberar los tobillos.
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