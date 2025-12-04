Dónde conseguir el iPhone 17 más barato: ¿conviene viajar al exterior o comprar en Argentina?

La tienda OneClick también los ofrece en el país aunque sus precios son los más altos. El iPhone 17 figura en $2.995.999, el Air en $3.765.999 y el 17 Pro y 17 Pro Max en $ 4.970.999 y en $5.245.999 respectivamente. En este sitio hay dos particularidades llamativas: por un lado ofrecen todo en 9 cuotas sin interés, y por el otro la mayoría de los teléfonos figuran como agotados.

De las operadoras telefónicas, solo Claro ha salido con una promoción de venta y, por el momento, es la única que ofrece los nuevos modelos. Sus precios son los más bajos del mercado local y suman la ventaja de tener hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento si se hace en un solo pago. Este incentivo hizo que el modelo iPhone 17 se agotara tanto en sus versiones de 256GB como de 512GB.

Ofrecen el iPhone 17 (256 GB) a $2.100.000, el iPhone Air (512 GB) a $3.200.000 y el iPhone 17 Pro (512 GB) por $3.500.000. Sin embargo, hubo precios rebajados por lanzamiento y ya figuran como agotados en la página.

A simple vista no parecen precios accesibles para un teléfono, sobre todo cuando vemos que en Estados Unidos estos mismos modelos arrancan en U$D 800. Sin embargo, hay varios factores en juego.

Lo positivo de comprar en Argentina es la rapidez de entrega, la financiación en cuotas y el soporte técnico oficial autorizado por Apple. Además, en comparación con su competencia directa, los precios no parecen tan altos cuando vemos que en la tienda oficial de Samsung, el Galaxy S25 Ultra de 512GB cuesta $3.199.999.

¿Conviene comprar afuera?

Esta pregunta sigue vigente cuando vemos que en el exterior los precios son más accesibles.

Si tomamos como referencia el modelo base iPhone 17 (256 GB), que en Estados Unidos cuesta U$D 799 (sin impuestos), vemos que en los países de la región los precios son más elevados, pero más bajos que en Argentina.

El lugar más barato, por lejos, es Ciudad del Este en Paraguay donde el iPhone 17 se consigue por U$D 970. Le sigue Chile, donde ese mismo modelo cuesta 999.990 pesos chilenos, lo que equivale a U$D 1.075, y Uruguay donde cuesta unos U$D 1.430. Por el contrario, Argentina y Brasil se coronan como los más caros con un precio de U$D 1.500 para ese modelo de iPhone.

iPhone 17 - 256GB

Estados Unidos: U$D 799 (sin impuestos)

U$D 799 (sin impuestos) Paraguay : U$D 970

: U$D 970 Chile: U$D 1.075

U$D 1.075 Uruguay: U$D 1.430

U$D 1.430 Brasil: U$D 1.500

U$D 1.500 Argentina: U$D 1.500

¿Vale la pena entonces comprar afuera? Sí y no. La mejor opción de precio la tiene Estados Unidos, pero viajar solo a comprar un iPhone suma costos que reducen el margen de ahorro. Paraguay y Chile aparecen como alternativas válidas si se tiene el dinero para comprar en un solo pago.

Sin embargo, hay otra alternativa para los que tienen dólares ahorrados y quieren evitar el gasto extra de viajar. Una opción es explorar importadoras locales que siempre ofrecen buenos precios. Por ejemplo, en Mendoza la empresa Gen Digital ofrece el iPhone 17 de 256GB por U$D 1.169 o $1.753.500, un valor bastante competitivo y con la ventaja de la entrega inmediata.