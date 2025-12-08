Dónde es más barato ir a comprar tecnología: los detalles
Con promociones especiales en fechas clave que hacen aún más atractiva la experiencia de comprar en la ciudad más económica de América Latina.
El turismo de compras volvió a crecer en toda América Latina, especialmente durante el verano, cuando miles de viajeros buscan destinos con precios más accesibles en tecnología, ropa y productos importados. Aunque Chile y Brasil suelen aparecer como las opciones más convenientes, hay un país que hoy los supera a ambos: Paraguay, convertido en el gran centro comercial de la región.
La ciudad más barata para ir a comprar
Paraguay se consolidó como el destino más económico para quienes buscan ahorrar sin resignar calidad, y Ciudad del Este lidera ese fenómeno. La ciudad fronteriza se transformó en un imán para compradores de toda América Latina gracias a sus precios incomparables, su enorme variedad de productos y la presencia de tiendas oficiales que aseguran autenticidad.
Uno de los mayores atractivos es el histórico Shopping China, que este año cumple 92 años y continúa siendo la referencia principal para quienes viajan en busca de tecnología, indumentaria, perfumes y artículos para el hogar a precios muy inferiores a los de sus países de origen.
Entre los productos más buscados se destacan:
-
Macbook Air (8 GB RAM, 256 GB): u$s 755,16
GoPro Hero 11 Black: u$s 269
PlayStation 5 Digital Edition: u$s 880,60
Notebook Dell Inspiron 15 (i3 12° gen, 16 GB RAM): u$s 309
Celular OPPO 40 (8 GB RAM): u$s 107
Celular Honor Magic 6 Lite (16 GB RAM, 256 GB): u$s 272
Stereo Pioneer S215: u$s 49,50
La combinación de variedad, precios bajos y disponibilidad inmediata convirtió a Ciudad del Este en la capital regional del shopping fronterizo.
Los consejos para comprar en Paraguay
Antes de viajar, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones que ayudan a aprovechar mejor el viaje:
-
Planificar el traslado: muchos turistas llegan en auto, pero también hay opciones en avión, colectivo o incluso lancha.
Estacionar en un lugar seguro: la ciudad es grande y muy transitada; lo ideal es dejar el auto y caminar.
Aprovechar la mañana: las tiendas suelen cerrar entre las 14 y las 16, por lo que conviene empezar temprano.
Elegir locales oficiales: Cellshop, Shopping China y Shopping París son los más recomendados. Sus webs permiten comparar precios antes de viajar.
Llevar una lista definida: ayuda a no perder tiempo y aprovechar mejor las ofertas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario