Dónde es más barato ir a comprar tecnología: los detalles

Con promociones especiales en fechas clave que hacen aún más atractiva la experiencia de comprar en la ciudad más económica de América Latina.

El turismo de compras volvió a crecer en toda América Latina, especialmente durante el verano, cuando miles de viajeros buscan destinos con precios más accesibles en tecnología, ropa y productos importados. Aunque Chile y Brasil suelen aparecer como las opciones más convenientes, hay un país que hoy los supera a ambos: Paraguay, convertido en el gran centro comercial de la región.

La ciudad más barata para ir a comprar

Paraguay se consolidó como el destino más económico para quienes buscan ahorrar sin resignar calidad, y Ciudad del Este lidera ese fenómeno. La ciudad fronteriza se transformó en un imán para compradores de toda América Latina gracias a sus precios incomparables, su enorme variedad de productos y la presencia de tiendas oficiales que aseguran autenticidad.

Uno de los mayores atractivos es el histórico Shopping China, que este año cumple 92 años y continúa siendo la referencia principal para quienes viajan en busca de tecnología, indumentaria, perfumes y artículos para el hogar a precios muy inferiores a los de sus países de origen.

Entre los productos más buscados se destacan:

  • Macbook Air (8 GB RAM, 256 GB): u$s 755,16

  • GoPro Hero 11 Black: u$s 269

  • PlayStation 5 Digital Edition: u$s 880,60

  • Notebook Dell Inspiron 15 (i3 12° gen, 16 GB RAM): u$s 309

  • Celular OPPO 40 (8 GB RAM): u$s 107

  • Celular Honor Magic 6 Lite (16 GB RAM, 256 GB): u$s 272

  • Stereo Pioneer S215: u$s 49,50

La combinación de variedad, precios bajos y disponibilidad inmediata convirtió a Ciudad del Este en la capital regional del shopping fronterizo.

Los consejos para comprar en Paraguay

Antes de viajar, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones que ayudan a aprovechar mejor el viaje:

  • Planificar el traslado: muchos turistas llegan en auto, pero también hay opciones en avión, colectivo o incluso lancha.

  • Estacionar en un lugar seguro: la ciudad es grande y muy transitada; lo ideal es dejar el auto y caminar.

  • Aprovechar la mañana: las tiendas suelen cerrar entre las 14 y las 16, por lo que conviene empezar temprano.

  • Elegir locales oficiales: Cellshop, Shopping China y Shopping París son los más recomendados. Sus webs permiten comparar precios antes de viajar.

  • Llevar una lista definida: ayuda a no perder tiempo y aprovechar mejor las ofertas.

