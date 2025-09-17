Dónde festejar la llegada de la Primavera: bares y restaurantes que preparan celebraciones especiales

Instagram: @pasillitobar

DESARMADERO

El próximo sábado 20 de septiembre, Desarmadero Bar y Desarmadero Session celebrarán la llegada de la primavera con una propuesta que combina coctelería, música y una ambientación temática especial. La jornada contará con una barra dedicada al clásico Amargo Obrero, donde el destacado bartender Diego Zelaya preparará cócteles diseñados exclusivamente para la ocasión. Además, el evento incluirá un DJ set en vinilo que animará el atardecer en Palermo, acompañado de una decoración inspirada en la época primaveral. Los asistentes podrán disfrutar de opciones de tapeo casero como ravioles fritos de cordero con chutney, croquetas de jamón y queso, buñuelos de acelga con alioli y papas rotas en versiones provenzal o con cheddar y panceta. Estas opciones gastronómicas se podrán disfrutar en un ambiente cálido y distendido ideal para compartir entre amigos.

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

EL RETORNO

En pleno corazón de Villa Adelina, El Retorno se viste de primavera con una propuesta que une sabores intensos, calidez ambiental y un detalle estacional que enamora. Con dos salones amplios y luminosos, además de mesas dispuestas en la vereda, el restaurante invita a disfrutar de los días más tibios en espacios que celebran la luz y el aire libre. Este domingo 21 de septiembre, el lugar suma un toque especial: se ofrecerán racimos de flores de temporada, una idea fresca y encantadora para quienes quieran llevarse un pedacito de primavera a casa. Para acompañar el clima más amable, la carta se enriquece con cócteles, aperitivos y copas de vino, pensados para realzar su cocina generosa y parrillera, donde el fuego y el compartir son protagonistas.

Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

Instagram: @elretornoresto

BILBO

Este sábado 20 de septiembre, Bilbo Café celebra la llegada de la primavera con una jornada única en su sede de Villa Crespo (Belaustegui 802): el AM Coffee Rave, una experiencia diurna que combina café de especialidad, música en vivo y aire libre. De 11 a 16 h, el espacio se transforma en un punto de encuentro vibrante, con DJs en cabina y activaciones especiales de marcas invitadas. Fantoche presentará su nueva línea de alfajores Elixir, mientras que Deseado Brew ofrecerá su cold brew en lata, ideal para refrescarse sin perder el pulso. La propuesta invita a arrancar el día con energía, rodeado de buena música, sabores intensos y el espíritu festivo que marca el inicio de la estación más esperada.

Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo.

Instagram: @bilbocafe

PUCHERO

El próximo sábado 20 de septiembre al mediodía, Puchero se adelanta a los festejos de la nueva estación con una propuesta bien especial: su paella de mariscos servida en plena calle de Villa Luro, justo frente al restaurante. Allí, el chef Santiago Méndez cocinará en vivo este clásico, que podrá disfrutarse en el lugar o pedirse para llevar. La receta combina un sofrito de ajo, cebolla y morrón, al que se suma arroz doble Carolina y un fondo de pescado hecho con cabezas de salmón y trucha. El resultado se enriquece con mariscos frescos —langostinos, vieiras, berberechos, mejillones y calamares— junto a condimentos como pimentón ahumado, azafrán español y un toque de tomate natural. Se trata de una versión generosa y sabrosa, pensada para compartir entre dos o tres personas. Con su atmósfera cálida y familiar, Puchero invita a recibir la primavera entre amigos o en grupo, disfrutando tanto de esta paella como de sus cócteles con vermut. El restaurante abrirá al mediodía y también por la noche, proponiendo un encuentro que combina tradición y celebración.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Instagram: @puchero.ba

COSI MI PIACE

En Palermo Soho, Cosi Mi Piace renueva la tradición italiana con pizzas romanas al horno de leña, pastas caseras y una carta que combina clásicos con un aire actual. Para dar la bienvenida a la primavera, el restaurante propone un menú especial que estará disponible los días 20 y 21 de septiembre, desde el mediodía. La propuesta incluye tres pasos: Insalata Caprese como antipasto, cintas de Pappardelle con crema, flores comestibles y hierbas como plato principal, y para el final, el nuevo tiramisú de Nutella con frutillas. El menú se acompaña con limonada o una copa de vino, a un valor de $35 000. Reservas al WhatsApp +54 9 11 7074-4618.

Dirección: El Salvador 4618, Palermo.

Instagram: @cosimipiaceok

HAIKU SUSHI

Con la llegada de la primavera, Haiku Sushi presenta una novedad que marcará un antes y un después: el estreno de su delivery, pensado para que los sabores japoneses que lo representan lleguen directamente a la mesa de sus clientes. Desde Belgrano y con casi tres décadas de trayectoria, el restaurante pone a disposición sus reconocidas tablas de sushi, que reúnen nigiri, rolls y sashimi en distintas combinaciones de estación. Para quienes buscan más alternativas, la propuesta también incluye platos calientes como Yakimeshi salteado, gyozas, ramen y los clásicos Ebi Furai rebozados en panko, perfectos para complementar el pedido. La intención es sencilla pero poderosa: que la frescura, el cuidado en la elaboración y el espíritu de Haiku puedan disfrutarse no sólo en el salón, sino también en casa. Esta nueva modalidad se suma en el momento ideal del año, cuando los días invitan a celebrar, y está pensada para quedarse, con la misma calidad y dedicación que lo distinguen. Zonas de delivery: Belgrano, Núñez, Coghlan, Saavedra y Vicente López. Mas información en @sushihaiku.ar

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Instagram: @sushihaiku.ar

AVG ELECTRIC CAFE

Para celebrar la estación más floral del año, AVG Electric Café presenta su propuesta 100% musical. Se trata de una nueva edición de Quiero ese Disco, la feria de vinilos más grande de la ciudad que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre desde las 12 del mediodía. Durante el encuentro, más de 15 vendedores se reunirán en este espacio al aire libre, ubicado en los Arcos del Rosedal con unos 20.000 discos para descubrir. La música estará a cargo de CARCA y Santi Martinez, mientras que las DJs Isabella y Maca Viva aportarán el ritmo ideal para recorrer cada vinilo. El evento, de entrada libre y gratuita, convoca a los amantes del vinilo, coleccionistas y también a curiosos. Una iniciativa que cruza la gastronomía de autor, la música y la cultura joven en pleno centro porteño.

Dirección: Avenida del Libertador, 3883, arco 9, Palermo.

Instagram: @avgelectriccafe