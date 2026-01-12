El truco casero para evitar que las bananas tengan insectos combina una limpieza simple y una correcta forma de guardarlas, dos claves que ayudan a reducir riesgos y a conservarlas en mejor estado por más tiempo. Con cuidados básicos desde que llegan de la verdulería, es posible frenar la aparición de mosquitas, microbios y suciedad que suelen quedar en la cáscara.