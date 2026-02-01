El barrio privado a menos de 90 minutos del Obelisco creado para mantener un castillo de la alcurnia porteña

Su imponente arquitectura también atrajo a la industria del cine: la residencia fue locación de películas reconocidas como Crónica de una fuga y El cuento de las comadrejas, dirigida por Juan José Campanella.

"Viene mucha gente de afuera, pero también queremos que los vecinos de Brandsen se acerquen a conocer esta joya que tenemos al lado", concluyó Magyary, invitando a redescubrir este patrimonio bonaerense.