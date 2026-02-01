El barrio privado a menos de 90 minutos del Obelisco creado para mantener un castillo de la alcurnia porteña
Es "Barrio Felicitas", en San Vicente, a una hora y media del Obelisco. Un descendiente de la familia, reveló que el desarrollo permite costear la restauración.
A menos de una hora y media del Obelisco, en la localidad de Domselaar, partido de San Vicente, se esconde una joya arquitectónica del siglo XIX que lucha por mantenerse en pie. gracias al turismo. Se trata del Castillo Guerrero, una propiedad cargada de tragedia y romance, que busca lograr subsistir gracias al "Barrio Felicitas".
Juan Carlos Magyary, descendiente directo de Felicitas Guerrero y referente del lugar, explicó la simbiosis entre el patrimonio y el negocio inmobiliario. Según detalló, el emprendimiento rodea al castillo y, si bien es un desarrollo independiente, "sirve para sostener el mantenimiento del lugar, que necesita constante restauración".
Una historia de novela... y de sangre
El castillo no es solo ladrillos; es el testigo de uno de los dramas más resonantes de la alta sociedad argentina. Magyary repasó el destino de Felicitas Guerrero, protagonista de lo que se considera el primer femicidio documentado de la aristocracia criolla.
"La historia de Felicitas parece una novela, pero es real", aseguró el descendiente a InfoBrandsen. El relato se centra en su relación con Enrique Ocampo, quien la asesinó de dos disparos —uno en el cuello y otro en la espalda— tras enterarse de su compromiso con Samuel Sáenz Valiente. Como dato de color y misterio, Magyary reveló que el arma del crimen nunca fue hallada porque su bisabuelo la escondió: "De chicos jugábamos con ese revólver sin saber el peso histórico que tenía".
Cine y turismo cultural
Más allá del barrio privado que ayuda a financiarlo, el Castillo Guerrero se ha convertido en un ícono del turismo regional. El lugar abre sus puertas para visitas guiadas todos los domingos, permitiendo mantener viva la historia.
Su imponente arquitectura también atrajo a la industria del cine: la residencia fue locación de películas reconocidas como Crónica de una fuga y El cuento de las comadrejas, dirigida por Juan José Campanella.
"Viene mucha gente de afuera, pero también queremos que los vecinos de Brandsen se acerquen a conocer esta joya que tenemos al lado", concluyó Magyary, invitando a redescubrir este patrimonio bonaerense.
