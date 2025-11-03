El bistró con más de 20 años de historia que hace viajar a sus comensales a Francia sin salir de Martínez

El capítulo dulce merece una mención aparte. Los postres de L’Atelier combinan la elegancia del recetario francés con guiños personales: el fondant de chocolate con salsa tibia y nueces caramelizadas, la crème brûlée con masa sablé o los profiteroles con helado artesanal y salsa de chocolate encabezan la lista de imperdibles. Pero también hay espacio para creaciones más audaces, como el volcán de pistacho con sorbet de frutas rojas o el nougat glacé con salsa de frutos rojos y chocolate, que aportan una nota innovadora al cierre del menú.

L'Atelier Bistró - Nougat glacee con salsa de frutos rojos y chocolate 2

El maridaje tiene un papel central en la experiencia: su vinoteca reúne etiquetas que van desde los espumosos ligeros hasta los tintos más estructurados, con una curaduría que reúne grandes bodegas y pequeñas joyas de autor. Durante todo el año, y en celebración de sus 20 años de historia, el restaurante ofrece un menú especial de cinco pasos, cada uno acompañado de una copa de vino seleccionada. Además, una vez al mes organizan un menú degustación en alianza con una bodega invitada, una cita esperada por los amantes del vino y la alta gastronomía.

Con dos décadas de historia, L’Atelier Bistró se consolida como un verdadero clásico de la zona norte. Su propuesta —una fusión de técnica, sensibilidad y dedicación— refleja el espíritu de sus creadores y la pasión por una cocina que busca emocionar. Un rincón francés que, desde Martínez, sigue honrando el arte de disfrutar la buena mesa.

Dónde queda L’Atelier Bistró

Este restaurante francés se aloja en Av. Del Libertador 14520, pleno corazón de Martínez.