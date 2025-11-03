El bistró con más de 20 años de historia que hace viajar a sus comensales a Francia sin salir de Martínez
L’Atelier Bistró celebra más de dos décadas de trayectoria con una propuesta que combina elegancia, tradición y una cocina que evoluciona sin perder su esencia.
En L’Atelier Bistró, la elegancia parisina se funde con el espíritu porteño para dar vida a una experiencia gastronómica tan refinada como cercana. Este restaurante boutique, con más de veinte años de trayectoria, nació del sueño compartido de los chefs Verónica Morello y Charly Forbes, quienes en 2004 decidieron abrir un pequeño bistró francés en La Lucila. El éxito de aquella primera etapa los llevó, años más tarde, a mudarse a Martínez, donde hoy continúan al frente de un espacio íntimo y encantador que conquistó a los vecinos de zona norte.
La pareja, formada profesionalmente en distintas escuelas nacionales e internacionales, supo trasladar su conocimiento y sensibilidad a cada detalle: desde la cocina hasta la vajilla artesanal, pasando por el servicio cálido y la cuidada ambientación. Con su fachada discreta y sus faroles encendidos sobre la Avenida del Libertador, L’Atelier invita a entrar en un rincón que podría estar en cualquier calle de París: mesas espaciadas, manteles blancos, fotografías en blanco y negro y una atmósfera acogedora que convierte cada comida en una experiencia memorable.
Qué pedir en L’Atelier Bistró
La propuesta gastronómica de L’Atelier Bistró está marcada por el estilo francés, pero se nutre de influencias y técnicas de distintas culturas, con una carta que evoluciona según la estacionalidad y los productos del mercado. Cada plato es una muestra de equilibrio entre sabor, estética y creatividad, con una impronta propia que se renueva constantemente, gracias al trabajo en conjunto de Verónica y Charly.
La experiencia comienza con una selección de entradas que marcan el tono del recorrido: el paté de foie de volaille con pan de especias y verdes, las gírgolas con crumble de queso, brie caramelizado y espuma de hongos de pino, o el tiradito de lenguado con naranja, eneldo y brotes son sólo algunas de las opciones que muestran la diversidad de su cocina. También destacan las mollejas crocantes con puré de manzana, las vieiras a la parmesana y las ostras frescas, tres clásicos de la casa.
En el turno de los principales, el protagonismo se lo llevan los sabores que construyeron la identidad del bistró: el magret o confit de pato con alcauciles, papas rosti y palomitas de maíz, y el matambre de cerdo glaseado con miel y especias son emblemas de su carta. A ellos se suman alternativas más contemporáneas, como los ravioles de calabaza con queso de cabra y avellanas, la pesca del día con vegetales de estación o los langostinos salteados con salsa thai, arroz salvaje y edamame, que reflejan la búsqueda constante de equilibrio entre lo clásico y lo moderno.
El capítulo dulce merece una mención aparte. Los postres de L’Atelier combinan la elegancia del recetario francés con guiños personales: el fondant de chocolate con salsa tibia y nueces caramelizadas, la crème brûlée con masa sablé o los profiteroles con helado artesanal y salsa de chocolate encabezan la lista de imperdibles. Pero también hay espacio para creaciones más audaces, como el volcán de pistacho con sorbet de frutas rojas o el nougat glacé con salsa de frutos rojos y chocolate, que aportan una nota innovadora al cierre del menú.
El maridaje tiene un papel central en la experiencia: su vinoteca reúne etiquetas que van desde los espumosos ligeros hasta los tintos más estructurados, con una curaduría que reúne grandes bodegas y pequeñas joyas de autor. Durante todo el año, y en celebración de sus 20 años de historia, el restaurante ofrece un menú especial de cinco pasos, cada uno acompañado de una copa de vino seleccionada. Además, una vez al mes organizan un menú degustación en alianza con una bodega invitada, una cita esperada por los amantes del vino y la alta gastronomía.
Con dos décadas de historia, L’Atelier Bistró se consolida como un verdadero clásico de la zona norte. Su propuesta —una fusión de técnica, sensibilidad y dedicación— refleja el espíritu de sus creadores y la pasión por una cocina que busca emocionar. Un rincón francés que, desde Martínez, sigue honrando el arte de disfrutar la buena mesa.
Dónde queda L’Atelier Bistró
Este restaurante francés se aloja en Av. Del Libertador 14520, pleno corazón de Martínez.
