La opinión de la inteligencia artificial: qué es lo que sucederá con Argentina este año

El control fiscal

La política monetaria

La actualización de tarifas

La evolución de los salarios

Cualquier desajuste podría generar subas temporales de precios.

Dólar: subas graduales y sin saltos bruscos

En cuanto al tipo de cambio, la proyección es de un dólar que acompañe la inflación.

Según el análisis, podría ubicarse hacia fin de año en torno a:

$1.700 a $1.800

La clave estará en mantener la estabilidad financiera, la acumulación de reservas y la confianza del mercado.

El escenario base no contempla grandes sobresaltos, sino un ajuste progresivo.

Crecimiento: señales de recuperación

Otro de los puntos positivos que marca la IA es el crecimiento económico.

Las proyecciones indican una expansión cercana al:

3% durante 2026

Este crecimiento estaría impulsado principalmente por:

La inversión

Las exportaciones

Sectores como energía y minería

Además, si la inflación continúa bajando, el consumo interno podría empezar a recuperarse.

En definitiva, la Inteligencia Artificial plantea un 2026 como un año bisagra para Argentina. Un período en el que se pondrá a prueba si las mejoras económicas logran sostenerse en el tiempo.

Si se mantienen ciertas condiciones de estabilidad, el país podría entrar en una etapa de mayor previsibilidad, aunque con desafíos aún presentes en el corto plazo.