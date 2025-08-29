MinutoUno

El bodegón de Buenos Aires que te transporta a la cocina de tu abuela y sus sabores de siempre

Las Nonnas combina la gastronomía argentina con historias de vida y atienden con todo el cariño de quienes llevan décadas en la cocina.

En la variada oferta de restaurantes en Buenos Aires, Las Nonnas se distingue por su autenticidad. Ubicado en Villa Crespo, este espacio demuestra que salir a comer puede ser mucho más que una experiencia gastronómica.Cada plato llega acompañado de sonrisas, historias y la calidez de quienes encuentran en la cocina una forma de mantenerse activos y compartir su vida.

Las especialidades de Las Nonnas

La carta de Las Nonnas es un homenaje a los sabores clásicos que nos transportan a la mesa familiar:

  • Ñoquis caseros que sorprenden por su textura y sabor.
  • Estofados aromáticos, preparados con paciencia y dedicación.
  • Guisos tradicionales que reconfortan y evocan recuerdos de la cocina de siempre.

Todas las preparaciones priorizan ingredientes frescos y recetas caseras, evitando ultraprocesados. Cada plato refleja la paciencia y el cariño de la cocina tradicional, logrando sabores únicos que combinan técnica, experiencia y amor por lo que se hace.

Embed - La chica del brunch on Instagram: " Este restaurante emplea jubilados y adultos mayores: celebrando su experiencia y las ganas de seguir activos MÁS CASERO que esto no hay Acá la cocina casera es puro corazón: recetas de abuelas, nostalgia y sabor de almuerzos de infancia, todo en un solo plato Si viste la peli Nonnas en Netflix, esto es igual, pero en Buenos Aires! Los abuelos cocinan, atienden. Depende el día que vayas, te van a atender distintos adultos mayores! Esto es @lasnonasramonapetrona en Tres Arroyos 399 - Villa Crespo caba: CON RESERVA ya que es chico por favor! Los precios se quedaron en el año pasado: Buñuelos (deliciosos) $1500 Promedio de los principales $13 mil realmente tienen precios accesibles! Y recomiendo que prueben los ñoquis caseros de la abuela con estofado y la carne con papas al horno Al que quiera salir a comer mega CASERO y a precio accesible: Amerita que lo conozcan! Es más que un restaurante! Es un homenaje real a quienes nos criaron con esas recetas inolvidables y atendido por los abuelos! #comidacasera #recetas #abuela #bodegon #barato #cena #bsas #cocinacasera #restaurant"

Dónde queda Las Nonnas

Las Nonnas está ubicado en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, ofreciendo un espacio pintoresco y cálido para disfrutar de la gastronomía porteña con identidad. Además de ser un lugar para comer, es un proyecto que integra a adultos mayores, quienes cocinan y atienden transmitiendo historia, afecto y tradiciones en cada plato.

Como llegar a Las Nonnas

Llegar a Las Nonnas es muy sencillo. En auto, se puede acceder por las principales calles de Villa Crespo, con opciones de estacionamiento cercanas al restaurante. En cuanto al transporte público, varias líneas de colectivos y la cercanía a estaciones de subte permiten un acceso rápido y cómodo desde distintos puntos de Buenos Aires. El lugar está pensado para que cualquier visitante disfrute de la experiencia completa sin complicaciones, combinando buena comida con un ambiente único y acogedor.

