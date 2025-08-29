El bodegón de Buenos Aires que te transporta a la cocina de tu abuela y sus sabores de siempre

Dónde queda Las Nonnas

Las Nonnas está ubicado en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, ofreciendo un espacio pintoresco y cálido para disfrutar de la gastronomía porteña con identidad. Además de ser un lugar para comer, es un proyecto que integra a adultos mayores, quienes cocinan y atienden transmitiendo historia, afecto y tradiciones en cada plato.

Como llegar a Las Nonnas

Llegar a Las Nonnas es muy sencillo. En auto, se puede acceder por las principales calles de Villa Crespo, con opciones de estacionamiento cercanas al restaurante. En cuanto al transporte público, varias líneas de colectivos y la cercanía a estaciones de subte permiten un acceso rápido y cómodo desde distintos puntos de Buenos Aires. El lugar está pensado para que cualquier visitante disfrute de la experiencia completa sin complicaciones, combinando buena comida con un ambiente único y acogedor.