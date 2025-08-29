Un destino rural de Buenos Aires con un millón de árboles: la escapada ideal para relajarse

Para los más aventureros, el pueblo dispone de una base de campamento y un parque de aventuras, que permite vivir experiencias en contacto directo con la naturaleza. La Expo Vivero Cazón, realizada en octubre, es otro de los grandes hitos anuales que atrae a miles de visitantes con stands temáticos y espectáculos artísticos.

Dónde queda Cazón

Cazón está ubicado en el partido de Saladillo, a solo 15 kilómetros de su cabecera y a unos 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su localización en plena Pampa húmeda lo convierte en un destino estratégico para escapadas cortas, rodeado de un paisaje agreste y único.

Cómo llegar a Cazón

El viaje desde Buenos Aires se realiza mayormente por la Ruta Nacional 205. En el kilómetro 171 se debe tomar el desvío hacia el acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que conduce directamente al pueblo tras recorrer seis kilómetros por camino pavimentado.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden llegar en micro hasta Saladillo y, desde allí, trasladarse en taxi o remís hasta Cazón. La corta distancia entre ambas localidades hace que el trayecto sea rápido y sencillo.