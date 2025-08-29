Un destino rural de Buenos Aires con un millón de árboles: la escapada ideal para relajarse
Entre la tranquilidad del campo y el verde infinito de sus paisajes, existe un rincón bonaerense que sorprende por su riqueza natural. Mirá.
El auge del turismo rural y ecológico llevó a que cada vez más viajeros busquen lugares auténticos, lejos del ruido y la rutina. Buenos Aires, más allá de sus ciudades populosas, guarda secretos que invitan a la calma. Uno de ellos es Cazón, un pequeño poblado de la Pampa húmeda que se distingue por la abundancia de especies forestales y por la calidez de su gente.
Este pueblo ofrece un escenario único: la naturaleza en su máxima expresión. Sus bosques, viveros y espacios abiertos son perfectos para quienes buscan descansar o realizar actividades al aire libre. Cazón no solo es un refugio de paz, sino también un ejemplo de preservación ambiental, con eventos y proyectos que ponen en valor su patrimonio verde.
Septiembre y octubre son meses ideales para visitarlo: las temperaturas templadas permiten disfrutar de paseos al aire libre y, además, se realiza uno de sus eventos más importantes, la Expo Vivero Cazón, donde miles de personas se acercan a disfrutar de plantas, artesanías, música y gastronomía local.
Qué se puede hacer en Cazón
El principal atractivo es el Vivero Municipal, que cuenta con senderos para caminatas y recorridos en bicicleta. También se organizan visitas guiadas para escuelas, turistas y grupos familiares. Durante los fines de semana, el Paseo de los Emprendedores reúne a productores locales que ofrecen plantas, artesanías y alimentos frescos.
Para los más aventureros, el pueblo dispone de una base de campamento y un parque de aventuras, que permite vivir experiencias en contacto directo con la naturaleza. La Expo Vivero Cazón, realizada en octubre, es otro de los grandes hitos anuales que atrae a miles de visitantes con stands temáticos y espectáculos artísticos.
Dónde queda Cazón
Cazón está ubicado en el partido de Saladillo, a solo 15 kilómetros de su cabecera y a unos 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su localización en plena Pampa húmeda lo convierte en un destino estratégico para escapadas cortas, rodeado de un paisaje agreste y único.
Cómo llegar a Cazón
El viaje desde Buenos Aires se realiza mayormente por la Ruta Nacional 205. En el kilómetro 171 se debe tomar el desvío hacia el acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que conduce directamente al pueblo tras recorrer seis kilómetros por camino pavimentado.
Quienes prefieran viajar en transporte público pueden llegar en micro hasta Saladillo y, desde allí, trasladarse en taxi o remís hasta Cazón. La corta distancia entre ambas localidades hace que el trayecto sea rápido y sencillo.
