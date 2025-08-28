La joya oculta de Buenos Aires para disfrutar del turismo rural
Entre caminos rurales y costumbres que perduran, un pequeño pueblo bonaerense se convirtió en una de las escapadas más encantadoras cerca de la ciudad.
El turismo rural en Buenos Aires viene creciendo de la mano de quienes buscan experiencias auténticas lejos del bullicio urbano. Lejos de las propuestas masivas, algunos pueblos del interior logran captar la atención por su encanto simple: calles tranquilas, gastronomía casera y celebraciones que mantienen vivas las raíces locales.
Entre ellos, hay un pueblo aparece como un destino imperdible. Se trata de un pueblo pequeño pero lleno de vida, donde la historia ferroviaria convive con la hospitalidad de sus habitantes. Su ambiente sereno, sumado al valor cultural de sus fiestas y a la gastronomía típica, lo vuelven una opción perfecta para quienes buscan una escapada corta pero significativa.
Septiembre es un mes en el que muchos porteños planean escapadas de fin de semana, y este rincón se perfila como un plan ideal. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires lo convierte en una alternativa accesible, mientras que sus atractivos hacen que valga la pena dedicarle un día completo o incluso quedarse a pasar la noche.
Qué se puede hacer en Cucullú
La Plaza del Hornero es el corazón del pueblo, con un monumento al ave nacional y un entorno donde todavía se respira vida comunitaria. Otro punto de visita obligada es Casa Gallo, un restaurante que conserva la fachada original de 1880 y combina platos típicos, picadas abundantes y música folclórica los fines de semana.
En noviembre se celebra la Fiesta del Hornero, que rinde homenaje a los artesanos y ceramistas de la zona. Además, los visitantes pueden recorrer la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, levantada en 1960, o acercarse a la antigua estación de tren para revivir parte de la historia del pueblo.
Dónde queda Cucullú
Cucullú se ubica en el partido de San Andrés de Giles, a solo 10 kilómetros de su cabecera y a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su localización estratégica lo rodea de otras localidades rurales como Villa Ruíz, Solís y Azcuénaga, lo que refuerza su carácter de enclave campestre.
Cómo llegar a Cucullú
El acceso principal es en vehículo particular. Desde Buenos Aires, se debe tomar la Autopista del Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94, donde un desvío a la derecha lleva directamente al pueblo tras recorrer unos 4 kilómetros.
Con apenas 98 kilómetros de distancia, Cucullú es ideal para una escapada de ida y vuelta en el día, aunque quienes quieran una experiencia completa pueden hospedarse en las pocas pero acogedoras opciones de alojamiento disponibles en la zona.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario