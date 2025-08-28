La joya oculta de Buenos Aires para disfrutar del turismo rural

En noviembre se celebra la Fiesta del Hornero, que rinde homenaje a los artesanos y ceramistas de la zona. Además, los visitantes pueden recorrer la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, levantada en 1960, o acercarse a la antigua estación de tren para revivir parte de la historia del pueblo.

Dónde queda Cucullú

Cucullú se ubica en el partido de San Andrés de Giles, a solo 10 kilómetros de su cabecera y a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su localización estratégica lo rodea de otras localidades rurales como Villa Ruíz, Solís y Azcuénaga, lo que refuerza su carácter de enclave campestre.

Cómo llegar a Cucullú

El acceso principal es en vehículo particular. Desde Buenos Aires, se debe tomar la Autopista del Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94, donde un desvío a la derecha lleva directamente al pueblo tras recorrer unos 4 kilómetros.

Con apenas 98 kilómetros de distancia, Cucullú es ideal para una escapada de ida y vuelta en el día, aunque quienes quieran una experiencia completa pueden hospedarse en las pocas pero acogedoras opciones de alojamiento disponibles en la zona.