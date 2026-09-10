El destino increíble y natural de Jujuy: la localidad entre Cerros Colorados con solo 180 pobladores

Posteriormente, las piezas son cocinadas en hornos de barro o pozos realizados directamente en la tierra, utilizando leña y guano como combustible. El fuego puede mantenerse durante cuatro o cinco horas y, una vez terminado el proceso, la cerámica necesita aproximadamente un día para enfriarse.

Entre las piezas tradicionales que pueden encontrarse aparecen ollas, tinajas, yuros, birques y vasijas de distintos tamaños. Muchas no son únicamente decorativas, sino que continúan utilizándose para cocinar.

Quienes visitan el pueblo también pueden comprar artesanías directamente a sus productores y observar las diferentes etapas de elaboración.

Además, el entorno natural permite realizar actividades al aire libre. El trekking y el mountain bike son algunas de las opciones para recorrer los caminos de altura y contemplar los paisajes abiertos característicos de la Puna.

Donde queda y como llegar a Casira

Casira se encuentra en el departamento de Santa Catalina, en Jujuy, muy cerca de la frontera con Bolivia. Está situada aproximadamente a 45 kilómetros de La Quiaca, una de las principales localidades del extremo norte de la provincia.

Su ubicación a 3.600 metros sobre el nivel del mar determina buena parte de su paisaje. Alrededor del pequeño casco urbano aparecen cerros rojizos, terrenos áridos y vegetación escasa, mientras que las construcciones tradicionales acompañan la estética característica de la región.

Dentro de Casira funcionan la Escuela N° 146, una iglesia, un centro de salud y una hostería, aunque se trata de una localidad pequeña y con una infraestructura considerablemente más limitada que los grandes destinos turísticos jujeños.

Para conocerla, el principal punto de referencia es La Quiaca, ubicada a unos 45 kilómetros. Desde allí se puede continuar el recorrido hacia esta pequeña comunidad de la Puna y descubrir un destino donde el paisaje, la tranquilidad y una tradición artesanal centenaria continúan marcando la vida cotidiana de sus habitantes.